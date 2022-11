Fryzury dla cienkich włosów na powiększenie objętości. Te uczesania i cięcia wzmacniają włosy [17.11.2022 r.]

Fryzury dla cienkich włosów na powiększenie objętość - Kurtynowa grzywka

To cięcie, znane również pod angielską nazwą curtain bangs, jest trafnym wyborem dla osób, które chcą optycznie zwiększyć objętość włosów. Grzywka kurtynowa cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów salonów fryzjerskich. Charakteryzuje ją to, że opada na boki twarzy, podkreślając jej rysy, za to jej lekkość nadaje wrażenia większej objętości. Świetnie prezentuje się przy każdej długości. Czy to krótsza, przypominająca klasyczną grzywkę, czy dłuższa po samą brodę!