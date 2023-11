Fryzury na jesień - tak należy dbać o włosy jesienią. Te nawyki musisz wprowadzić w życie [24.11.23]

- Jesienią poziom estrogenu w organizmie spada. A to właśnie ten hormon odpowiedzialny jest za kondycję włosów: zapobiega ich utracie, odpowiada za wydłużenie faz wzrostu włosów oraz stymuluje pojawienie się tych nowych. Dodatkowo o tej porze roku obserwujemy wzrost poziomu testosteronu, wraz z którym może następować także wzrost jego pochodnej – dihydrotestosteronu, który wpływa negatywnie na mieszki włosowe - wyjaśnia Ewelina Wysoczańska, doświadczona trycholog, właścicielka marki Bionigree.

Sezonowe wypadanie włosów to przypadłość, która dotyka wielu z nas. Borykamy się z nią zwłaszcza wiosną i jesienią, co bezpośrednio wiąże się z cyklem biologicznym człowieka i zmianami – m.in. w gospodarce hormonalnej.

Takie będą dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki

Tak należy dbać o włosy jesienią - zobacz wskazówki

Jesień to trudna pora roku dla naszych włosów. Zimny wiatr czy wilgoć nie pomagają w utrzymaniu brodawek włosów w zdrowej kondycji. Do tego dochodzą stres, obniżony poziom witaminy D, senność czy typowa dla jesiennej pory chandra.

Wszystkie te czynniki mają negatywny wpływ na stan naszego ciała i włosów. Co zatem robić i jak wspomóc skórę głowy? Szczegóły czytaj w poniższej galerii.