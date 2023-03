Fuszerki budowlane i nietypowe rozwiązania. Taka kreatywność budowlańców może zaskoczyć OPRAC.: ARIADNA

Fuszerka budowlana to nieprofesjonalne lub niedbałe wykonanie prac budowlanych, które nie spełniają podstawowych standardów jakości i bezpieczeństwa. FACEBOOK/Fuszerka Sp z o.o. Zobacz galerię (34 zdjęcia)

Fuszerki budowlane to zjawisko, które zdarza się w branży budowlanej. Przyczyniają się one do powstawania wadliwych i niebezpiecznych obiektów, co stwarza zagrożenie dla użytkowników i inwestorów. Często są to błędy w projektowaniu, ale także w wykonawstwie lub wykorzystywaniu złej jakości materiałów, czy też nietypowe rozwiązania, które potrafią wprawić w zdumienie. W galerii zdjęć prezentujemy fuszerki budowlane