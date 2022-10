Gabriel Falciano z Zawiszy Bydgoszcz zwycięzcą wrześniowej edycji Piłkarskich Orłów

O zwycięstwie napastnika Zawiszy zdecydował ostatni mecz września. Brazylijczyk miał szczęście, bo spotkanie Cartusia - Zawisza rozgrywane w ramach 10. kolejki III ligi wyznaczono na piątek 30 września. Tym samym Falciano dostał szansę, by zostać samodzielnym triumfatorem września. Wcześniej prowadził wspólnie z Amarildo Jr z Olimpii Grudziądz. Obaj zgromadzili na koncie po 3 punkty za 3 strzelone gole.

Falciano wykorzystał szansę, którą dostał ze względu na takie ustawienie kalendarza rozgrywek. W Kartuzach przy stanie 0:1 podszedł do rzutu karnego i pewnie go wykorzystał. Tym samym został samodzielnym liderem i stało się jasne, że także triumfatorem wrześniowej edycji rankingu.

- Gabriel był wyznaczony do strzelania jedenastki jako pierwszy - stwierdził Piotr Kołc, trener Zawiszy. - Cieszę się, że strzela gole, bo to jest ważne dla napastnika, który musi uzyskać pewność i stabilizację. Jeśli będzie zdobywał kolejne bramki zyska nie tylko on, ale także zespół. Jestem zadowolony także z tego, że dobrze wygląda jego współpraca z Piotrem Okuniewiczem. Staramy się to wykorzystać i grać w inym systemie - dodał szkoleniowiec.