Gdy szumi w głowie, nie wsiadaj do kajaka. Policja w regionie już rozpoczęła kontrole

Jak donosi mazowiecka policja – w pewnym momencie kajak przewrócił się i wszyscy wpadli do wody. Świadkowie zdarzenia powiadomili policję. Badanie stanu trzeźwości wykazało u rodziców dziecka ponad 2 promile alkoholu. Oboje zostali zatrzymani do wyjaśnienia.

Problem odżywa co roku

Bywa, że Brdą, Wdą czy Drwęcą spływają całe grupy podchmielonych, a nawet „konkretnie” już pijanych osobników, najczęściej w młodym wieku. Przy okazji drą się wniebogłosy, bo przecież we krwi buzują promile, w grupie raźniej i panuje wszechobecne poczucie wolności. A później dochodzi do wywrotek lub innych niebezpiecznych sytuacji, o spływających z nurtem lub zaczepionych o powalone drzewa pustych puszkach tylko wspominając.

Policyjne kontrole na Brdzie

- Pierwsze w tym roku kontrole na Brdzie przeprowadziliśmy już na początku majówki i w sezonie będziemy je systematycznie powtarzać. Zwykle robimy to na odcinku od Woziwody do Gołąbka i w miejscach, gdzie można się bezpiecznie zatrzymać, dobić do pomostu lub brzegu. Kajakarze nie spodziewali się nas – mówi nam mł. asp. Janusz Narloch, po. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

Nietrzeźwi kajakarze tłumaczą się funkcjonariuszom najczęściej tym, że nie wiedzieli, że za picie na wodzie grodzi odpowiedzialność jak za wykroczenie. A ta niewiedza bądź jawna ignorancja prawa kosztują – to mandat do 500 złotych. Zdarza się, iż kierowane są wnioski o ukaranie do sądu, co może się skończyć grzywną do 5 tys. zł. Tak się dzieje wtedy, gdy ktoś odmawia przyjęcia mandatu albo jego zachowanie narusza przyjęte ogólnie normy.