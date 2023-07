Gdy wykonasz te czynności - nie musisz płacić abonamentu RTV. Wyjaśniamy zasady opłat w 2023 roku [22.07.23]

Co trzeba zrobić, by wyrejestrować odbiornik telewizyjny i nie płacić abonamentu? Jak wyrejestrować odbiornik osobiście, a jak zrobić to przez internet? Co z osobami, które zalegają z opłatą, a chcą wyrejestrować telewizor?Na kolejnych slajdach naszej galerii znajdziecie najważniejsze informacje na ten temat.

Pixabay