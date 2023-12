Gdzie iść na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 16 - 17 grudnia? Lista 10 tras

W woj. kujawsko-pomorskim jest mnóstwo ciekawych tras spacerowych. Mamy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić rodzinę lub przyjaciół i razem poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Spacerem po woj. kujawsko-pomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. kujawsko-pomorskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 4°C do 5°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 6°C do 7°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Inowrocław-Góra-Mątwy Początek trasy: Barcin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,07 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podejść: 237 m

Suma zejść: 252 m Trasę dla spacerowiczów poleca Zbigniew39 Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Brdy (Bydgoszcz - Konarzyny) - pieszy niebieski ver. 2017 Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 154,07 km

Czas trwania spaceru: 139 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 3 973 m

Suma zejść: 4 084 m JJ_Active poleca tę trasę

Bydgoszcz Brdyujście (przystanek ZKM) – za torami kolejowymi w lewo – Las Gdański – Osiedle Leśne PKP węzeł szlaków – stacja wodociągów z 1899 r. – Leśny Park Kultury i Wypoczynku –dawne leśnictwo Zacisze – Rynkowo PKP – Smukała pętla MZK – węzeł szlaków – Janowo Stanica Wodna PTTK – Bożenkowo węzeł szlaków – most na kanale lateralnym – Samociążek węzeł szlaków – Koronowo PKS cmentarz panorama na zespół poklasztorny cystersów, kościół św. Andrzeja z XIII/XIV w. – Przyrzecze – zapora wodna węzeł szlaków – Srebrnica – pole biwakowe – Romanowo pole biwakowe – przeprawa promowa węzeł szlaków – Stanica Wodna PTTK Sokole Kuźnica – Zamrzenica – Piła Młyn – Świt węzeł szlaków – Rudzki Most – Gołąbek – Zielona Łąka – Woziwoda – Nadolna Karczma – Lutom – Rytel węzeł szlaków – Mylof – Męcikał węzeł szlaków – Drzewicz węzeł szlaków – Płęsno – Swornegacie węzeł szlaków – Owink – Małe Swornegacie – Ciecholewy – Konarzyny

Szlak długi i trudny. Dużo odcinków trudnych technicznie - chaszcze bez ścieżek z szukaniem kierunku dalszego marszu zwłaszcza w okolicy linii brzegowej. Momentami zanikające (bardzo dawno nie odnawiane) oznakowanie na przemian z oznakowaniem nowym. Tuż za Konarzynami odtworzono mostek, który uległ zniszczeniu - na stronie PTTK jest informacja o braku możliwości przejścia tego odcinka z powodu braku mostu.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Bca - Zbiczno - Bca Początek trasy: Brodnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,61 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podejść: 1 712 m

Suma zejść: 1 668 m Wojciechstypa poleca tę trasę Trasa wymyślona specjalnie, żeby przejść całą ścieżkę rowerową z Brodnicy do Zbiczna "Jaśkowa Droga".

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Brodnicy

🌳 Trasa spacerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 2 - Wędrówka Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,03 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 218 m

Suma zejść: 199 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Lubimyrowery.pl

Kolejny profil aktywniści - tym razem na zakończenie drugiego dnia uczestnicy majówki udali się na pieszą wędrówkę niedostępnymi lub trudnodostępnymi dla rowerów leśnymi ścierzkami Borót Tucholskich.

Rozpoczęliśmy dzień na rowerach, przesiedliśmy się w kajaki. Później znów rowery i zakończenie dnia piesza wędrówka ...

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: ZIELONKA CHALLENGE 42+ K Początek trasy: Janowiec Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,18 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podejść: 481 m

Suma zejść: 481 m KaPe poleca tę trasę

ZIELONKA CHALLENGE 2018

Dystans 42+ km

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka „42+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę do Ludwikowa. Następnie przez Tuczno południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki. W Zielonce rozejście tras na dystansie maratonu w stronę mety przez Pławno i wspólny powrót przez Kamińsko, Potasze do Owińsk (meta).

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Strażym Początek trasy: Brodnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,02 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podejść: 737 m

Suma zejść: 702 m Wojciechstypa poleca tę trasę Na zkończenie chłodnego weekendu majowego rundka wokół jez. Strażym.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Brodnicy

🌳 Trasa spacerowa: trasa dookoła jeziora Brzuchowo Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,26 km

Czas trwania spaceru: 43 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podejść: 478 m

Suma zejść: 474 m Slaw17 poleca tę trasę Trasa piesza dookoła jeziora Brzuchowo położonego we wsi Płocicz.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Ciche Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,57 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podejść: 915 m

Suma zejść: 873 m Wojciechstypa poleca tę trasę na spacer W końcu sezon 2017 rozpoczęty, pogoda zaczyna dopisywać i ruszamy na trasy dookoła jezior Pojezierza Brodnickiego. Dzisiaj na tapetę bierzemy jez. Ciche, a przy okazji małe jeziorko Karaś pomiędzy Cichym a Zbicznem.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Grudziądz - Gardeja - Pieszy Żółty ver. 2018 Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 74,58 km

Czas trwania spaceru: 10 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podejść: 1 700 m

Suma zejść: 1 730 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca JJ_Active

Szlak Grudziądz - Gardeja pieszy żółty. Szlak w tragicznym stanie - tylko dla szlakowych Hard Corów. Dużo odcinków praktycznie nie do przebycia dla zwykłego turysty. Szlak w rejonie jez. Kuchnia dzieli się na dwa PTTK-i swego czasu zapewne był to szlak łączny. W rejonie Grudziądza oznakowanie jest szczątkowe. Ogólnie wszystkie szlaki w rejonie Grudziądza są w koszmarnym stanie technicznym. Szlak pokonywałem wg spotykanych po drodze znaków które czasami zupełnie nie odpowiadają "mapowym" wersjom. Aby zrobić szlak w całości podchodziłem do niego 3 razy. Ogólnie masakra - najtrudniejszy szlak do znalezienia w terenie i masa odcinków niezdatnych do przejścia. Ogólnie nie polecam szlaku. PTTK Grudziądz (o ile coś takiego istnieje) to w ogóle jakaś pomyłka?!

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Doliny Brdy (Miastko - Przechlewo) - Pieszy Żółty ver. 2017 Początek trasy: Sępólno Krajeńskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,65 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podejść: 1 631 m

Suma zejść: 1 634 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca JJ_Active

Szlak "Doliny Brdy" PM - 1521 y /długość 51 km/

Miastko - Starzno - Stara Brda - Rezerwat "Przytoń" - Nowa Brda - Rudniki - Przechlewo. W okolicach Przechlewa szlak idzie zniszczonym mostem (brak możliwości przejścia suchą nogą). W rejonie Rezerwatu bagniska Niedźwiady szlak przez kilkaset metrów wiedzie terenami podmokłymi.

Nawiguj

Czy spacerowanie przynosi efekty?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Najlepsze miejsca na wędrówki w woj. kujawsko-pomorskim

W woj. kujawsko-pomorskim możecie wybrać się na wycieczki śladami historii, i to nawet dawniejszej niż piastowska. W Biskupinie, nazywanym „polskimi Pompejami”, zwiedzać można cały rezerwat archeologiczny z pozostałościami kilku osad. Najstarsza, neolityczna, została założona ok. 6 tys. lat temu, gród Łużyczan ma ok. 2700 lat, jest tu też rekonstrukcja osady wczesnopiastowskiej. Historię początków państwa polskiego możecie poznawać, podążając Szlakiem Piastowskim, prowadzącym do najciekawszych zabytków województwa, w tym m.in. do ruin zamku Nałęcza w Wenecji, pozostałości murów obronnych w Inowrocławiu i Mysiej Wieży w Kruszwicy.

Jeśli chodzi o zabytki z późniejszego kresu, czekają na was wspaniałe zamki krzyżackie np. w Świeciu, Grudziądzu czy Toruniu. Rodzinne miasto Mikołaja Kopernika ma wiele uroku (starówka została wpisana na listę UNESCO), ale być może na weekendową wycieczkę nada się lepiej Chełmno, zwane „miastem zakochanych”. W chełmińskiej farze przechowuje się relikwie św. Walentego. Miasto słynie z wyjątkowo hucznych obchodów walentynek, warto je więc odwiedzić także w lutym. A jeśli zamiast zwiedzać zabytki wolicie się zrelaksować, dobrym pomysłem będzie wycieczka do Ciechocinka, miejscowości uzdrowiskowej pełnej parków, sanatoriów i pijalni wód mineralnych. Dla miłośników przyrody największą atrakcję woj. kujawsko-pomorskiego będą na pewno rozległe Bory Tucholskie, w których można spacerować po ścieżkach przyrodniczych, prowadzących do pięknych, starych drzew i wśród urokliwych jezior. Dzikie zwierzęta, zwłaszcza ptaki, można podglądać np. na Pojezierzu Brodnickim. Spotkacie tam np. orła bielika czy bociana czarnego.

