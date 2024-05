Gdzie na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie iść w weekend 18 - 19 maja? TOP 10 tras

W woj. kujawsko-pomorskim jest wiele ciekawych ścieżek spacerowych. Mamy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić znajomych lub rodzinę i razem odkrywać uroki naszego regionu. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe w woj. kujawsko-pomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. kujawsko-pomorskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 10°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 20%. W niedzielę 19 maja w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 10°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 4% do 23%. 🌳 Trasa spacerowa: Chełmża Początek trasy: Gniewkowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,6 km

Czas trwania spaceru: 53 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 623 m

Suma zejść: 608 m Wielogorski poleca tę trasę

Spacer po Chełmży.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Bory Tucholskie dookoła Jeziora Karsińskiego Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,02 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 215 m

Suma zejść: 246 m Spacerowiczom trasę poleca Tourbike Kilkugodzinna wycieczka piesza dookoła jeziora. Z Małych Swornychgaci do Swornychgaci 5,8 km żółtym szlakiem. Druga część trasy przez Psią Górę, Owink i fragment PNBT. Dla uważnych obserwatorów sporo ptaków (m.in.: łabedzie, kormorany, zimorodki) i saren.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Brodnica Początek trasy: Brodnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,06 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 9 m

Suma podejść: 25 m

Suma zejść: 24 m Krysiakp poleca tę trasę na spacer Brodnica - zwiedzanie z okazji Narodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.

-zamek krzyżacki

-Muzeum Regionalne

-Pałac Anny Wazówny

-Park miejski im. Chopina

-Kamień ku czci poległych i pomordowanych w latach 1939-1945

-starówka

-kościół pw. św. Katarzyny

-Brama Chełmińska (Kamienna)

-kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Brodnicy

🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Meteoryt Morasko Początek trasy: Janowiec Wielkopolski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,62 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 96 m

Suma zejść: 97 m Max_c74 poleca tę trasę

Wycieczka piesza do Rezerwatu Meteoryt Morasko.

Znajduje się on w północnej części Poznania, na Morasku i graniczy bezpośrednio z Suchym Lasem. Na jego terenie mieszczą się kratery, które zdaniem większości badaczy powstały w wyniku upadku meteorytu Morasko ok. 5 tys. lat temu. Polecam to miejsce.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Płock Początek trasy: Lubień Kujawski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,99 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podejść: 72 m

Suma zejść: 73 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Defacto Trasa jak widać ma 6 kilometrów jest więc doskonała na dłuższy spacer lub bieg. Zaczyna się na starym rynku Płocka i biegnie przez zabytkową ulicę starego miasta, ulicę Grodzką gdzie znajduje się spora ilość restauracji. Następnie trasa skręca na ulicę mostową gdzie mamy możliwość podziwiać ruiny zamku płockiego oraz zabytkową katedrę. Kolejnym punktem jest stary most płocki, który przy wieczornym spacerze zachwyca oświetleniem w barwach miasta. Następnie nasza trasa biegnie brzegiem Wisły gdzie po raz kolejny możemy obserwować ruiny zamku płockiego z innej perspektywy jak i nie dawno otwarty amfiteatr. Koleją atrakcją tej trasy jest naturalnie powstałe jezioro położone u podnóża skarpy na której stoi Płock, jak i plażę gdzie odbywa się mnóstwo znanych i ciekawych festiwali jak Audioriver, Reggaeland, Cover Rock Festiwal, Festiwal Muzyki Cygańskiej. Trasa ta prowadzi na około wyżej wspomnianego jeziora a następnie czekają na nas schody po których pokonaniu znajdujemy się znów na skarpie i możemy obserwować trasę którą przebyliśmy jak i całość krajobrazu z góry. Pokonując schody znajdujemy się znów na starym mieście gdzie już tylko kilka set metrów do punku początkowego a jednocześnie końca trasy na starym rynku przed ratuszem. Po skończonym spacerze możemy udać się na ulicę Grodzką na posiłek lub ciepłą herbatę.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wielka pętla po Inowrocławiu Początek trasy: Gniewkowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,15 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 38 m

Suma zejść: 41 m Inlot poleca tę trasę Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Jezioro Sosno Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,84 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 803 m

Suma zejść: 758 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Wojciechstypa Jezioro Sosno na Pojezierzy Brodnickim - kolejna trasa wokół jeziora.

Idealna trasa na sobotni lub niedzielny spacer. Niezbyt długa, częściowo po drogach gruntowych, a częsciwo po asfalcie. Podobnie sprawa wygląda z zadrzewieniem - częściowo przez las, częsciowo przez otwerty teren.

Polecam.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: ZIELONKA CHALLENGE 75+ K Początek trasy: Janowiec Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,79 km

Czas trwania spaceru: 23 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 670 m

Suma zejść: 675 m KaPe poleca tę trasę ZIELONKA CHALLENGE 2018

Dystans 75+ km

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka „75+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę, Ludwikowo, do Tuczna następnie południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki, przez Dąbrówkę Kościelną, Niedźwiedziny, Sławicę, Dzwonowo, Głęboczek, Zielonkę, Kamińsko, Rakownię, Bolechowo, Trzaskowo, Potasze i wspólny powrót do mety w Owińskach.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Płock Początek trasy: Lubień Kujawski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,94 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podejść: 2 104 m

Suma zejść: 2 112 m Wielogorski poleca tę trasę na spacer

Spacer przez Płock.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka wokół jastrowskich jezior Początek trasy: Kcynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,76 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 189 m

Suma zejść: 102 m Trasę dla spacerowiczów poleca A.rz57 Wycieczka wokół jastrowskich jezior. W trakcie tej wycieczki obeszliśmy dwa jeziora. Trasy wiodą również wokół pozostałych dwóch. Oznakowane są trzy pętle. Samemu można modyfikować do woli. Trasa nadaje się dla pieszych i dla rowerzystów. Trasy utwardzone są szutrem lub naturalne leśne. Trasa dla młodych i starszych. Jeśli na rowerze trasy wokół jezior będą niewystarczające to można spokojnie przedłużyć po okolicznych leśnych drogach i trasach rowerowych. W pobliżu biegną powiatowe trasy rowerowe (np. wzdłuż Gwdy) jak i trans-wielkopolska trasa rowerowa. Posilić się i przespać można w Leśnej Chacie, w Uroczysku lub w Jastrowiu. Polecam.

Nawiguj

Najlepsze miejsca na wędrówki w woj. kujawsko-pomorskim

W woj. kujawsko-pomorskim możecie wybrać się na wycieczki śladami historii, i to nawet dawniejszej niż piastowska. W Biskupinie, nazywanym „polskimi Pompejami”, zwiedzać można cały rezerwat archeologiczny z pozostałościami kilku osad. Najstarsza, neolityczna, została założona ok. 6 tys. lat temu, gród Łużyczan ma ok. 2700 lat, jest tu też rekonstrukcja osady wczesnopiastowskiej. Historię początków państwa polskiego możecie poznawać, podążając Szlakiem Piastowskim, prowadzącym do najciekawszych zabytków województwa, w tym m.in. do ruin zamku Nałęcza w Wenecji, pozostałości murów obronnych w Inowrocławiu i Mysiej Wieży w Kruszwicy.

Jeśli chodzi o zabytki z późniejszego kresu, czekają na was wspaniałe zamki krzyżackie np. w Świeciu, Grudziądzu czy Toruniu. Rodzinne miasto Mikołaja Kopernika ma wiele uroku (starówka została wpisana na listę UNESCO), ale być może na weekendową wycieczkę nada się lepiej Chełmno, zwane „miastem zakochanych”. W chełmińskiej farze przechowuje się relikwie św. Walentego. Miasto słynie z wyjątkowo hucznych obchodów walentynek, warto je więc odwiedzić także w lutym. A jeśli zamiast zwiedzać zabytki wolicie się zrelaksować, dobrym pomysłem będzie wycieczka do Ciechocinka, miejscowości uzdrowiskowej pełnej parków, sanatoriów i pijalni wód mineralnych. Dla miłośników przyrody największą atrakcję woj. kujawsko-pomorskiego będą na pewno rozległe Bory Tucholskie, w których można spacerować po ścieżkach przyrodniczych, prowadzących do pięknych, starych drzew i wśród urokliwych jezior. Dzikie zwierzęta, zwłaszcza ptaki, można podglądać np. na Pojezierzu Brodnickim. Spotkacie tam np. orła bielika czy bociana czarnego.