Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 11.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Drzewna 2. 12.12 od godz. 8:00 do 12:00

Słębowo zasilani ze stacji 2, 3, 5, 14.12 od godz. 8:00 do 12:00

Józefinka 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 32, i sąsiednie zgodnie z plakatami 14.12 od godz. 8:00 do 14:00

Ryszewo 38, 39, 39a, 40, 13.12 od godz. 7:30 do 12:00

Miniszewo 11, 12, 10, 8, 9, 6, 7, 13, 13a, 12.12 od godz. 8:00 do 13:00

Janowiec Wielkopolski Pałucka Bielawy 12.12 od godz. 7:30 do 12:00

Bielawy 2, 3, 4, 5, 5a, 30, 29 ,28, 27, 26, 25, 23, 6 12.12 od godz. 7:30 do 13:30

Brak zasilania w miejscowościach: Makowiska nr 21, 22, 23, 29, 24, 11, 12, 34; Otorowo 31; Wypaleniska 32, oraz stacje abonenckie: Makowiska 7 DROBEX nr 91550; Makowiska 8 nr 97820; Makowiska 9 DRODEX nr 97810; Makowiska 10 FRISCHKE nr 98510 i Makowiska 12 nr 98740. 13.12 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Łochowice ul. Zięby 4 - 8. 13.12 od godz. 7:00 do 15:00

Strzelce Górne ul. Jaskółcza, Dzięciołowa, Gołębia, Kukułcza, Długa numery: 15, 16, 18, Strzelce Dolne numery: od 1 do 54, Włóki os. Chełmszczanka 3, Gądecz 12, 13 oraz od 21 do 33, i przyległe. 12.12 od godz. 8:30 do 13:30

Brak zasilania w miejscowości Jarużyn ul. Sołecka 36, 38, 42, 44. 12.12 od godz. 8:00 do 11:00

Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Chełmońskiego, Stwosza, Matejki, Kossaka, Bydgoska, Wyspiańskiego, Morawskiego, Rutkiewicz, Kukuczki, Styki, Teligi, Malczewskiego, Doby. 12.12 od godz. 8:00 do 13:00

Inowrocław Dworcowa 82a, 82b, 12.12 od godz. 8:00 do 14:00

Chełmce 46, 46a, 45, 44, 12.12 od godz. 8:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Nowowiejska. 19.12 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Jezierce. 15.12 od godz. 8:00 do 13:00

Nekla ul. Robiniowa (bez numeru 20, 22), i przyległe. 14.12 od godz. 9:00 do 13:30

Brak zasilania w miejscowości Kruszyn Krajeński ul. Łochowska 35 - 55, dz. 20/21-22; Szosa Szubińska 18, 24, 34, 42; Kolejowa dz. 14/5; Wyczynowa 18, 24, 34, 42, dz. 34/22. 14.12 od godz. 8:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowościach: Rudy, Wypaleniska, Otorowo, Makowiska; Łążyn (odbiorcy zasilani ze stacji: Makowiska 4, Makowiska 13, Rudy) 14.12 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Weronika 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9 ze stacji transformatorowej Piotrowo. 12.12 od godz. 8:00 do 15:00

Inowrocław ulica Warsztatowa, Batkowska, Rąbińska, Szparagowa, Snarskiego, Kocikowskiego zgodnie z plakatami 14.12 od godz. 8:00 do 14:00

Balice 1, 2, 3, 7, 7a, 7b, 9, 9a, 4, 10, 11, 12, 6, 20, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 14.12 od godz. 7:30 do 14:00

Komaszyce 21, 20, 20a, 19, 18, 51, 11a, 22, 23, 23a, 34, 34a, 34b, 34c, 17, 14, 11, 15, i sąsiednie zgodnie z plakatami 12.12 od godz. 9:00 do 12:00

Tarkowo Górne Wiatrakowa 3, 9, 7, 13, 13a, 15, 17, 24, 25 zgodnie z plakatami 12.12 od godz. 9:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Ślesin ulica Kolejowa 1, 3, 22, 24 ze stacji transformatorowej Ślesin 6.

13.12 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Szkocja ul. Malinowa 7; Poprzeczna nr 15, 17 oraz działki nr 424/1, 424/2, 424/5, 424/6, 248/44, 422/5, 422/3, 421/1.

20.12 od godz. 8:00 do 11:00

powiat sępoleński

Kamień Krajeński ul. Młyńska, Ogrodowa, Chojnicka numery: 1, 6, 8, 8A, Kolbego numery parzyste od 2 do 14, Mickiewicza 1, 3, 5, Plac Odrodzenia od 15 do 21, Główna 12 (poczta), i przyległe.

12.12 od godz. 8:00 do 14:30

Brak zasilania w miejscowości Witunia dla ulic. Runowska od 1 do 18, Kwiatowa od 3 do 13 nieparzyste i nr 14 ze stacji transformatorowej Witunia 3 POM.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00