Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 12.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Wądzyn od 5 do 8, 9a, od 10 do 15, 17, 40, od 46 do 48, 107/5, 118, 121/4, 138/1, 138/17, 86/2.

9.12 od godz. 10:00 do 13:00

powiat wąbrzeski

Dębowa Łąka od 146 do 153.

9.12 od godz. 9:00 do 14:00

powiat grudziądzki

Linowo 21, 28, 29, 31, od 33 do 37, od 45 do 48, 73, 73B, 74, 76, 77, od 79 do 82, 84, 86, 87, 74/8, Rychnowo 1, 2, od 4 do 8, od 10 do 13, od 16 do 21, od 23 do 25, 26 B, 26A, 26B, 26c, od 27 do 30, od 32 do 34, 36, od 45 do 47, 17/1, 196/3, 63/4, 9/1, Świecie nad Osą od 19 do 27, od 29 do 31, 31A, 32, 89, 90, 90/3, od 91 do 104, od 106 do 108, 111/3, 192/1, 456/5.

9.12 od godz. 9:00 do 12:00