Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 14.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat rypiński

Bobrowiec, ul. Sowia, ul. Kormoranów, ul. Wilgi, ul. Bażancia, ul. Sójki, ul. Bukszpanowa, ul. Puszczyka, ul. Bobrowiecka

14.07 od godz. 10:00 do 14:00

Bobrowiec, ul. Główna, ul. Bobrowiecka, Gołków, Zielna,, Zaleśna, Piaskowa

17.07 od godz. 10:00 do 12:00

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Śląska nr 19, 20, 21, 22,, ul. Kochanowskiego od nr 1 do nr 12

18.07 od godz. 9:30 do 13:30

Piaseczno, ul. Pomorska od nr 21 do nr 44, ul. Kajki, ul. Morcinka, ul. Gałczyńskiego nr od 1 do 11, ul. Gojawiczyńskiej nr od 1 do 7A

19.07 od godz. 10:00 do 14:00

Piaseczno, ul. Tulipanów, ul. Konwalii, ul. Koralowa

20.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat włocławski

Marysin, ul. Aleja Krakowska 137, 139A, Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna, Wygoda Al. Krakowska od nr 83 do 131 nieparzyste (stacja benzynowa Cirkle),, Wygoda Nadrzeczna od nr 2 do nr 10

19.07 od godz. 9:00 do 13:00