Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 17.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Czystebłota 2, 5, 5 A, 7, 8, 8/A, 10, 11, od 14 do 17, 25A, 30, 12/1, 228/1, 228/5, 31/2, 41/1, 41/2, 42, Czyste Błota-11/9.

17.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat wąbrzeski

Uciąż 1 A.

17.04 od godz. 8:00 do 12:00

Michałki 15, Trzcianek , 73/16.

17.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat grudziądzki

Radzyń Chełmiński ulica Fijewo , 465/10.

17.04 od godz. 9:00 do 14:00

Nowy Dwór 26, Zakrzewo 14, od 16 do 20, 20/1, od 21 do 25, od 27 do 31, 34, 36, 37, od 40 do 43, 43A, od 56 do 58.

17.04 od godz. 9:00 do 14:00

powiat radziejowski

Czołpin od 1 do 4, od 6 do 9.

17.04 od godz. 8:00 do 14:00