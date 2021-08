Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 20.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat świecki

Terespol Pomorski ul. Szkolna numery nieparzyste od 1 do 19, parzyste 6, 8, Sosnowa 3, 4, 6, Świerkowa od 5 do 9, Leśna 2, i przyległe.

20.08 od godz. 8:00 do 16:00

Sulnówko 76, 76A, 77, 78, 78D, i przyległe.

25.08 od godz. 8:00 do 15:30

powiat bydgoski

Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Marco Polo 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, działki: 3/7, 3/6, 3/16, 4/16, 3/15; Tadeusza Kościuszki 6, 8, 57, 59, 61, 63, działki: 230/1, 479/16, 22/5, 3/12, 3/17.

20.08 od godz. 8:00 do 14:00

Prądocin Ogrodowa 2, 4, 6, 5, 7, Olszyna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28,30, 32, 34, 36, Piaskowa 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29,30 Bydgoska 12, 14, 30, 31, 44, 46, Bydgoska 8, 10, 35, 37, 37a, 43, Letniskowa 1, 4, Dobromierz 12

20.08 od godz. 11:00 do 14:00