Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 21.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat włocławski

Kąty, ul. Puławska od nr 1 do nr 15 (dz nr 140/6),, ul. Willowa, ul. Akacjowa od nr 1 do nr 26, Mikówiec, ul. Willowa

26.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat świecki

Jastrzębie, ul. Turkawki 3, 5, 6, 7, 8,, ul. Ptaków Leśnych 121, 121a

26.06 od godz. 11:00 do 15:00

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Agrestowa, ul. Morelowa, ul. Solna, ul. Przesmyckiego, Chyliczki, ul. Orchidei, ul. Atlantydy, ul. Wschodnia, ul. Zimowa, ul. Bażancia, ul. Alpejska, ul. Moniuszki, ul. Słoneczna, ul. Krótka, ul. Polna

27.06 od godz. 9:00 do 13:00