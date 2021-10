Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 21.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 21.10? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 21.10 w kujawsko-pomorskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim powiat żniński Tonowo 23, 24, 25, 26 zgodnie z plakatami

21.10 od godz. 7:00 do 15:00 Tonowo 34, 35, 36 28, 30, 32, 33, 36, 38

25.10 od godz. 7:00 do 15:00 Tonowo 34, 35, 36 28, 30, 32, 33, 36, 38

26.10 od godz. 7:00 do 15:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Retkowo nr 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37c, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ze stacji transformatorowej Retkowo 3.

21.10 od godz. 7:00 do 18:00 Brak zasilania ze stacji transformatorowej Anieliny 1 dla adresów Anieliny nr 68a, 68b, 68c.

22.10 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Miastowice nr 52, 53, 54, 55, 56, 57 ze stacji transformatorowej Miastowice 4.

25.10 od godz. 8:00 do 19:00

Brak zasilania w miejscowości Miastowice nr 52, 53, 54, 55, 56, 57 ze stacji transformatorowej Miastowice 4.

26.10 od godz. 8:00 do 19:00 Brak zasilania ze stacji transformatorowej Szubin Młyńska dla ulic. Młyńska nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, 26, 28, 30, ul. Zamek nr 2 i 2A.

26.10 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Smolniki nr 55, 56, 57 ze stacji transformatorowej Chwaliszewo Wieś.

27.10 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Chwaliszewo nr 10, 11, 12, 14, 26, 27, 28, 29 ze stacji transformatorowej Chwaliszewo Wieś.

28.10 od godz. 8:00 do 19:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Wałdowo Królewskie ul. Zacisze.

21.10 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Leśna 62, 69c, 73, 73b, dz. 911/21, 910/27, 910/38; Powstańców 60.

22.10 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Jabłoniowa.

22.10 od godz. 8:00 do 13:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Stronno ul. Leśna 1C, 1DB, 1DC, i przyległe.

22.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Stronno ul. Leśna 1C, 1DB, 1DC, i przyległe.

22.10 od godz. 11:30 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Kotomierz ul. Długa 24, 26, 28, Zalesie od 1 do 8A, i przyległe.

22.10 od godz. 11:00 do 12:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Kotomierz ul. Długa 24, 26, 28, Zalesie od 1 do 8A, i przyległe.

22.10 od godz. 14:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Czemlewo ul. Główna 15-21, 10-16, Wspólna 13-15, Przy Skarpie.

25.10 od godz. 8:00 do 14:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Strzelce Górne ul. Żurawia, Wesoła, Wiosenna, Sielska, Przyjazna, Długa 4, 8, 10, i przyległe.

25.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Strzelce Górne ul. Żurawia, Wesoła, Wiosenna, Sielska, Przyjazna, Długa 4, 8, 10, i przyległe.

25.10 od godz. 10:00 do 11:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Stronno ul. Leśna 13, Dworcowa 17, 19, Koronowska 13, Wudzyn ul. szeroka, Aleksandrowiec od 2 do 6, i przyległe.

25.10 od godz. 11:00 do 12:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Stronno ul. Leśna 13, Dworcowa 17, 19, Koronowska 13, Wudzyn ul. szeroka, Aleksandrowiec od 2 do 6, i przyległe.

25.10 od godz. 14:00 do 15:30 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Armii Krajowej 8.

26.10 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowościach: Rafa, Pień, Reptowo, Słończ 32.

27.10 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Cyprysowa; Jemiołowa.

28.10 od godz. 8:00 do 13:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Włóki 36, 37, 38, 39, i przyległe.

28.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Włóki 36, 37, 38, 39, i przyległe.

28.10 od godz. 10:30 do 12:00

Brak zasilania w miejscowości Nowy Jasiniec ul. Wyzwolenia od nr 28 do 37 ze stacji transformatorowej Nowy Jasiniec 1.

29.10 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Wiejska 49, 51.

29.10 od godz. 8:00 do 13:00 powiat tucholski Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz ul. Sikorskiego, Dworcowa 14, 16, 17, 17A, 20, Kolejowa od 4 do 9, 3 Maja 18C, i przyległe.

21.10 od godz. 8:00 do 9:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz ul. Sikorskiego, Dworcowa 14, 16, 17, 17A, 20, Kolejowa od 4 do 9, 3 Maja 18C, i przyległe.

21.10 od godz. 11:00 do 12:00

Tuchola ul. Tucholczyka numery nieparzyste od 7 do 19, i przyległe.

21.10 od godz. 8:00 do 12:00 Adamkowo 8A, i przyległe.

21.10 od godz. 9:00 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Serock ul. Powstańców Wielkopolskich, Długa od 1 do 3, Wyzwolenia od 1 do 4 oraz 6, 8, 10, hydrofornia, maszt telefonii komórkowej, i przyległe.

21.10 od godz. 11:00 do 12:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Serock ul. Powstańców Wielkopolskich, Długa od 1 do 3, Wyzwolenia od 1 do 4 oraz 6, 8, 10, hydrofornia, maszt telefonii komórkowej, i przyległe.

21.10 od godz. 14:00 do 15:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Cieleszyn od 9 do 20, od 26 do 41, Rudki 16, i przylegle.

22.10 od godz. 8:00 do 9:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Cieleszyn od 9 do 20, od 26 do 41, Rudki 16, i przylegle.

22.10 od godz. 10:30 do 11:30 Tajwan 1, 3, 5, 6, i przyległe.

22.10 od godz. 9:00 do 12:30 Kruszka od 14 do 24, i przyległe.

25.10 od godz. 8:30 do 14:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lisiny, i przyległe.

27.10 od godz. 8:00 do 9:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lisiny, i przyległe.

27.10 od godz. 13:00 do 14:30 Tuchola ul. Na Górce, Kasztanowa, Mickiewicza 60, Czarna Droga (ogródki działkowe), i przyległe.

27.10 od godz. 8:00 do 11:00

Wysoka działki nr 165/7, 167/7, 665/6, i przyległe.

27.10 od godz. 8:30 do 13:00 Płazowo 28, 30, 30A, Świt 1 (leśniczówka), i przyległe.

28.10 od godz. 7:15 do 8:30 Płazowo 28, 30, 30A, Świt 1 (leśniczówka), i przyległe.

28.10 od godz. 16:30 do 18:30 Tuchola ul. Różewicza, Kopernika 35, Szymborskiej 10, 20, i przyległe.

28.10 od godz. 9:00 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz Wybudowanie 12, 14, i przyległe.

29.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz Wybudowanie 12, 14, i przyległe.

29.10 od godz. 13:00 do 14:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Szumiąca, Wandowo, Bysław 74F, i przyległe.

29.10 od godz. 8:30 do 10:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Szumiąca, Wandowo, Bysław 74F, i przyległe.

29.10 od godz. 11:30 do 13:00 Bysław od 62 do 70, od 74 do 80 oraz tartak, Szumiąca 3A, 5, 8, 9, oraz Zakład BAZDREW, i przyległe.

29.10 od godz. 9:00 do 12:30

powiat świecki Bedlenki od 1 do 4, i przyległe.

21.10 od godz. 8:00 do 17:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lniano ul. Sportowa 5A, Os. Brzozowe 19, i przyległe.

21.10 od godz. 11:00 do 12:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lniano ul. Sportowa 5A, Os. Brzozowe 19, i przyległe.

21.10 od godz. 14:00 do 15:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewko 31, 33, 34, 37, 38, i przyległe.

22.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewko 31, 33, 34, 37, 38, i przyległe.

22.10 od godz. 15:30 do 17:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Świecie ul. Tucholska 2, oraz od 4 do 15, i przyległe.

25.10 od godz. 7:30 do 8:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Świecie ul. Tucholska 2, oraz od 4 do 15, i przyległe.

25.10 od godz. 16:00 do 17:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Bukowiec ul. Owocowa 18A, 18B, i przyległe.

26.10 od godz. 8:00 do 9:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Bukowiec ul. Owocowa 18A, 18B, i przyległe.

26.10 od godz. 13:00 do 14:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewo 7, 44, od 55 do 64, Taszewskie Pole 43, 44C, Jeżewo ul. Łąkowa 1, 1A, 3, 5, 7, 16, Ciemniki 1, 2A, i przyległe.

28.10 od godz. 7:30 do 8:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewo 7, 44, od 55 do 64, Taszewskie Pole 43, 44C, Jeżewo ul. Łąkowa 1, 1A, 3, 5, 7, 16, Ciemniki 1, 2A, i przyległe.

28.10 od godz. 11:00 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewko od 4 do 7, od 13 do 21, i przyległe.

29.10 od godz. 7:30 do 8:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewko od 4 do 7, od 13 do 21, i przyległe.

29.10 od godz. 14:00 do 15:30 powiat mogileński Wyrobki, Mogilno Dmowskiego

21.10 od godz. 8:00 do 11:00 powiat inowrocławski Jaksice Spółdzielcza od 33a do 53a zgodnie z plakatami

21.10 od godz. 8:00 do 17:00 Złotowo 22, 23 24, 25, 26, 27, 28 Orpikowo 1

21.10 od godz. 9:00 do 14:00 powiat sępoleński Witkowo od 37 do 42, i przyległe.

22.10 od godz. 8:00 do 14:30 powiat aleksandrowski Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul Jodłowa 11, 14, 16, 18, 20, 24.

26.10 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Ciele ul Źródlana.

27.10 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Kruszyn Krajeński ul. Grabowa.

27.10 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

