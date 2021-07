Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 22.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Chwilowe braki zasilania w miejscowości Osielsko ul. Szosa Gdańska 38 - 54; Tapicerska; Blacharska; Ślusarska 1, 2, 6; Stolarska 1, 6, 8; Chabrowa 4, 4a. 26.07 od godz. 6:30 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Osówiec w rejonie ulicy Cichej ze stacji transformatorowej Osówiec 11. 23.07 od godz. 10:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Buszkowo nr 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 98, 100, 101 oraz Kadzionka 1 ze stacji transformatorowej Buszkowo 2. 23.07 od godz. 7:00 do 15:00

Chwilowe braki zasilania w miejscowości Osielsko ul. Cisowa; Jaworowa; Wrzosowa; Głogowa; Platanowa; Poprzeczna 19; Leśna 33b - 49 (str. nieparzysta), 42, 44; Modrzewiowa dz. 256/2. 22.07 od godz. 8:00 do 12:00

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul Sójki 3, 5, 7, 13, 19, 23, 25, dz. 386, dz. 388/389; Żurawia 2, 4a, 4b, 6, 8, 9, 19, 33, 37, 43, dz. 371/9, dz. 371/4, dz. 369/6, dz. 366/3, dz. 1111; Przepiórcza 4, 5, 6, 19, 27, 29, dz. 411/6, dz. 397/1, dz. 417, dz. 416/2, dz. 418, dz. 401, dz. 419, dz. 420, dz. 422, dz. 423. 30.07 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Osówiec ul. Makowa nr 7, 11, 13, 34 i 36 ze stacji transformatorowej Osówiec 3. 26.07 od godz. 10:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Szosa Gdańska 32, 34, 36, 23, 25, 27, 31, 33, 35, dz. 719/2; Jana Pawła II 15, 15a, 17, dz. 546/31; Gawronia 3, 7; Sokola 1; Dzikiej Gęsi 1, dz. 542/50; Orla 2, 4, 6; Rumiankowa 1, 3, 5, 7, 9; Bałtycka dz. 574/3. 26.07 od godz. 8:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Modrzewiowa. 26.07 od godz. 8:00 do 12:00

Brak zasilania w miejscowości Dąbrówka Nowa ul. Słowiańska nr 1, 2, 3, 4, 18 oraz ul. Królowej Marysieńki od nr 1 do 6 ze stacji transformatorowej Dąbrówka Nowa 10.

30.07 od godz. 9:00 do 15:00

powiat tucholski

Brzozie numery: 16, 18, 21, 21A, 27, 28, 31, 31A, 34, 39, 40, 41, 46, i przyległe

22.07 od godz. 8:00 do 11:30

Lińsk numery od 86 do 97C, i przyległe

23.07 od godz. 9:00 do 13:30

Stary Sumin od 24 do 27, od 35 do 35B, 44, i przyległe.

26.07 od godz. 8:00 do 10:30

Kiełpin od 12 do 18, i przyległe.

28.07 od godz. 8:00 do 14:00

Tuchola ul. Pokoju Toruńskiego numery nieparzyste od 1 do 23, parzyste 2, 4, i przyległe.

28.07 od godz. 9:00 do 12:30