Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 23.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (23.01 7:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Unisław ulica Żwirki i Wigury 4 b, 0009-186/7 (GPO), 186/5 , 186/4. 23.01 od godz. 7:00 do 11:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Igliczyzna od 12 do 15, 30, 122/2.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat wąbrzeski

Wielkie Pułkowo od 38 do 40, 42, 45, 47, 48, 250/1.

23.01 od godz. 8:00 do 12:00

Blizno 10.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat grudziądzki

Białobłoty 1O, od 11 do 13, od 15 do 19, 38.

23.01 od godz. 8:00 do 14:00

Grudziądz

Gać 4, Węgrowo 1, 1A, 3C, 4, 4A, 4B, 4E, 221/18.

23.01 od godz. 8:00 do 12:30