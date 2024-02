Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 23.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Antoniewo od 1 do 3, 5, 6, 8, 10, 11, od 16 do 21, 24, 25, ., Dziankówek od 1 do 4, 6, 10, 11, od 13 do 16, Wola Dziankowska 1, 2, od 4 do 9, od 12 do 18, od 21 do 23. 23.02 od godz. 9:00 do 14:00

Kobyla Łąka od 38 do 45. 23.02 od godz. 8:00 do 12:00

Dębianki od 11 do 13, 16, 18, Dębianki-.. 23.02 od godz. 8:30 do 14:30

Dąbrówka 15, 16, Trutowo 52, 53, Wola 18, Wymyślin od 4 do 9, 11, 14, 14B, 15. 23.02 od godz. 11:00 do 14:00

Wola 7, od 60 do 63, od 65 do 67, 69, 83, 443, 63/3, Wymyślin 1, 3. 23.02 od godz. 8:00 do 11:00

Julkowo od 1 do 5, 7, 178/3. 23.02 od godz. 9:00 do 13:30

Dobrzejewice 63A, 64, 65, 76, 76a, od 77 do 79, 124, 143, Głogowo ulice Kościelna 2, 4, Warszawska 2A , 193/8. 23.02 od godz. 8:30 do 13:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lubiewo ul. Wodna, Kościuszki, Hallera numery nieparzyste od 25 do 35, parzyste od 56 do 64, Wojska Polskiego numery parzyste od 30 do 40, nieparzyste od 67 do 85, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 23.02 od godz. 7:30 do 15:00

Bruchniewo, Brukniewo, Lubiewo ul. Sportowa, Lipowa, Ks. Czarnowskiego, Miodowa, Wojska Polskiego numery parzyste od 20 do 28, nieparzyste od 49 do 65, Hallera numery: 11, 15, 23, 30, 38, Witosa 1B, 1D, 7, 9, Polna 3, Lubiewo 18 oraz od 25 do 50A, Lubiewice od 51 do 56, Trutnowo 23, 24, oraz od 48 do 51, i przyległe.

23.02 od godz. 8:00 do 14:30

Okoniny numery: od 8 do 20, od 24 do 24D oraz 26, i przyległe.

23.02 od godz. 9:00 do 13:30

Rzepiczna numery: od 1 do 4, od 5 do 10, od 11 do 13, od 14 do 23 oraz od 25 do 52, i przyległe.

26.02 od godz. 8:00 do 15:30