Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 24.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Kominy ulica Krucza 10, 24, 247/67, 247/75 , 247/59, 247/6, 247/7.

24.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat grudziądzki

Rywałd 1, 1A, od 2 do 13, 15, 16, 19, 20, 22, 36, 37, od 39 do 41, od 44 do 56, 56A, 57, 57A, od 58 do 60, 60A, od 62 do 65, 65A, od 66 do 73, 40/2, 47, Stara Ruda od 1 do 5, 7, 8, 10, 11, od 20 do 24, 46, 20/4, 49/2.

24.07 od godz. 9:00 do 14:00

powiat aleksandrowski

Bądkówek od 18 do 20, 27, 28, 113/1.

24.07 od godz. 8:30 do 14:00

powiat lipnowski

Białowieżyn 2, 2A, 3A, 4, 7, 8, 22, 25, 26, 4/6, Biskupin 26, 28, 28A, 43, 43A, 49, 186/2, 42/4, 44/3, Borek ulica Aleksandrowska 11A 6, 8, 8A, 9A, od 10 do 12, 12A, 13, 14 A, 15, 16, 16D, 16E, 16F, 17, 17A, 18, 40, 313/2, Kłokock 85, Lipno , 50/6, Ośmiałowo 40, Radomice 79, 79A, 84, 84a, 85, 101, 245/13.

24.07 od godz. 11:00 do 15:00