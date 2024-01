Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 25.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (25.01 0:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz ul. Zamknięta, Główna 5, 7, Sportowa 9, 10 (zaplecze i hala sportowa), kompleks sportowo-rekreacyjny, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 25.01 od godz. 7:30 do 13:00

Sucha os. Bieniek działki numery: 840/9 oraz od 525/5 do 525/30, i przyległe. 29.01 od godz. 8:30 do 12:00

Pruszcz ul. Sportowa numery: od 1 do 8 oraz 10, 10A, Główna 21, i przyległe. 25.01 od godz. 8:00 do 12:30

Brak zasilani w miejscowości Zamość dla adresów Zamość od numeru 1 do 6 ze stacji transformatorowej Zamość 3. 26.01 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Górki Zagajne od 18 do 35 ze stacji transformatorowej Górki Zagajne 1. 25.01 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Samostrzel nr 45, 46, 47, 48, 49, 51, 50 ze stacji transformatorowej Samostrzel 2 Tartak.

31.01 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Urszulin 1, Brzózki 1 do 7 , Brzózki ulica Makowa ze stacji transformatorowej Brzózki 3.

31.01 od godz. 8:30 do 12:00

Brak zasilania w miejscowości Zamość dla ulic. Wierzbowa 2, 4, 6, 8, 8a, 9, 10, 12, 14, Sosnowa od 1 do 44a, Bukowa od 1 do 10, Klonowa od 1 do 9, Świerkowa od 2 do 6, Brzozowa od 1 do 12 ze stacji transformatorowej Zamość 5.

1.02 od godz. 7:00 do 15:00

powiat bydgoski

Brak zasilania w miejscowości Białe Błota ul. Altanowa 1 - 19, 4 - 12, dz. 1979.

25.01 od godz. 8:00 do 13:00