Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 25.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 25.02? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w kujawsko-pomorskim.

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat świecki Osiny (domki letniskowa), i przyległe.

26.02 od godz. 7:00 do 14:30 Dolna Grupa 62A, i przyległe.

26.02 od godz. 10:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Nowe ul. Wojnowskiego, Szpitalna, Komierowskiego numery parzyste od 6 do 30, nieparzyste od 11 do 43, 49 oraz stacja paliw, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

27.02 od godz. 7:00 do 14:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gawroniec numery: od 9 do 13, od 65 do 76 oraz 78, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

27.02 od godz. 7:00 do 16:00

Karolewo numery: od 1 do 11 oraz 37, 38, i przyległe.

28.02 od godz. 8:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lniano ul. Wyzwolenia od numeru 1 do 7E, Krótka od 4 do 10, Targowa 11, Słoneczna 1, Lnianek 52, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

29.02 od godz. 7:00 do 15:30

Siemkowo numery: od 1 do 7A, 10, 33, 35, 36, 43, i przyległe.

29.02 od godz. 8:00 do 15:30 Michale numery: od 69 do 76E oraz 101, i przyległe.

1.03 od godz. 8:30 do 17:00

powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Twarda dz. 457, dz. 168/60, dz. 168/61.

26.02 od godz. 7:30 do 11:00 Strzelce Górne ul. Gądecka (szafa telekomunikacyjna), i przyległe.

26.02 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Makowiska dz. 117/5, dz. 117/6, dz. 117/7, dz. 117/13.

26.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowościach: Solec Kujawski ul. Błota 1a, 2, 2A, 4a, 6, 6A, 8, dz.: 34, 109/1, 363, 364; Makowiska nr 31, 37, 38, 42, 44.

26.02 od godz. 8:00 do 11:00 Kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości Wypaleniska nr 9, 18, 19.

27.02 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Dymna, Jasna, Kręta, Podjazd, Pokosowa, Piękna, Promienna.

27.02 od godz. 7:30 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Koronowo dla ulic. Cypriana Kamila Norwida 11, 13, 15, 17, Juliusza Słowackiego od 2 do 17, Adama Mickiewicz 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, Leona Wyczółkowskiego 1 i 2 ze stacji transformatorowej Koronowo Polna.

27.02 od godz. 8:00 do 16:00 Kozielec działka nr 108/7, i przyległe.

27.02 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Maksymilianowo ul. Miodowa, Wiśniowa, Szkolna, Główna, Azaliowa, Leśna, Podgórna, Liliowa, Kwiatowa, Sygnałowa, Kościelna, Bluszczowa, Kalinowa, Topolowa, Gilowa, Strusia, Brzoskwiniowa, Polna, Koronowska, Ogrodowa, Ptasia, Agrestowa, Sadownicza, Malinowa, Pawia, Strusia, Podgórna, Bukowa, Cicha, Pod Lasem, Nektarynkowa, Figowa, Bukowa.

28.02 od godz. 7:30 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Kujawska 3 - 11, 14 - 24D.

28.02 od godz. 7:30 do 13:00

Stronno ul. Łabędzia 1, i przyległe.

28.02 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Gogolinek od 1 do 14 ze stacji transformatorowej Gogolinek 2.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Zabytkowa 2, 36, 36A, 38 - 46, 61; Przyłęcka 36A; Wydmowa 9.

29.02 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Gogolinek od 1 do 43 ze stacji transformatorowej Gogolinek 3.

29.02 od godz. 8:00 do 16:00 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Zabartowo od 1 do 21 oraz kościół ze stacji transformatorowej Zabartowo Wieś.

26.02 od godz. 8:00 do 16:00 Kamień Krajeński ul. Przykop (rodzinne ogrody działkowe Przy Źródełku), i przyległe.

27.02 od godz. 10:30 do 13:00 powiat tucholski Rzepiczna numery: od 1 do 4, od 5 do 10, od 11 do 13, od 14 do 23 oraz od 25 do 52, i przyległe.

26.02 od godz. 8:00 do 15:30

Gostycyn ul. Mędromierska, Strażacka, Spokojna, Wybudowanie 42, i przyległe.

26.02 od godz. 9:00 do 13:30 Przy Szosie Bydgoskiej numery: 26B oraz od 27 do 29, i przyległe.

27.02 od godz. 8:30 do 14:30 Zwierzyniec od numeru 11 do 14, i przyległe.

27.02 od godz. 9:00 do 12:30 Śliwiczki nr 112, i przyległe.

29.02 od godz. 8:00 do 11:30 Lubocień numery: od 5 do 11, Wilcze Doły 20, i przyległe.

29.02 od godz. 8:30 do 13:30

Łąski Piec numery: 42 oraz od 45 do 58, i przyległe.

1.03 od godz. 8:00 do 15:30 powiat inowrocławski Gorzany 26, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 35, 36, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15,

27.02 od godz. 7:30 do 8:30

Gorzany 26, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 35, 36, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15,

27.02 od godz. 19:30 do 20:30 Gorzany 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 33, 32, Kościelec 62, 63, 64

27.02 od godz. 7:30 do 20:00 Kościelec 60, 52, 61

27.02 od godz. 7:30 do 8:30 Kościelec 60, 52, 61

27.02 od godz. 19:30 do 20:30 Palczyn 10, 9, 11, 12, 12a zgodnie z plakatami

27.02 od godz. 8:00 do 13:30 Będzitówek 2, 1, 4, 1b, 7, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15 25, 24, 23, 23a, 22, 21 Pęchowo 16,

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Kruszwica Sportowa działki budowlane

1.03 od godz. 8:00 do 17:00

powiat żniński Brzyskorzystew 27, 27a, 28, 29,

27.02 od godz. 7:30 do 15:00 Barcin Pałucka, Kasztanowa, Dąbrowiecka,

28.02 od godz. 7:30 do 8:30 Barcin Pałucka, Kasztanowa, Dąbrowiecka,

28.02 od godz. 13:30 do 14:30 Murczyn 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70a, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77a, 78, 78a, 79, 41

29.02 od godz. 7:30 do 15:00

Łaziska 1a ORLEN Rogowo Bydgoska , Sportowa, Pałucka, 600 Lecia, Szkolna, Zgodnie z plakatami

1.03 od godz. 7:30 do 13:00 powiat mogileński Łosośniki 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

27.02 od godz. 7:30 do 13:00 Rzeszynek 28, 29, 30, 34, 33, 31, 38, 32,

28.02 od godz. 7:30 do 15:00

Rzeszyn

29.02 od godz. 7:30 do 14:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Smolniki 26, 27, 27b, 27c, 27d, 28, 29 ze stacji transformatorowej Smolniki 2.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!