Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 27.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat chełmiński

Drzonowo od 4 do 6, 0004-159/2 159/3, Kornatowo 70, Lisewo ulice Boczna 1, Krucza 18, Mikołaja z Ryńska 52, 52A, Wybudowanie Wąbrzeskie 15, 16, 18, od 24 do 28, 28A, 29, 30, 32, 33 , Strucfoń 1, 3, 4, od 6 do 12, od 14 do 19, od 23 do 28, 12/3, 123/1, 37/4, 5/2.

27.03 od godz. 9:00 do 14:00

powiat aleksandrowski

Nowa Wieś 15.

27.03 od godz. 9:00 do 14:00

Raciążek ulice Cicha , Okrężna 1, 3, Przedmiejska od 3 do 5, 5A, od 6 do 12, 12A, 13, 14, 14B, 14E, 15, 647/11, 656/11, Szkolna 3, 4A, 9, 11, 13, 15, 19, Wiatraczna , Winniczna , Zamkowa 12, od 14 do 23, 25, 26, 31, 36 , Raciążek-679/2 (GPO), Radziejów-683/4 .

27.03 od godz. 10:00 do 14:00