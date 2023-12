Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 28.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (28.12 12:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Czystebłota 1, 2, 5, 5 A, 7, 8, 8/A, 10, 11, od 14 do 17, od 23 do 25, 25A, 26, 30, 32, 12/1, 2/2, 21/7, 228/1, 228/2, 228/5, 24/1, 31/2, 41/1, 41/2, 42, 6/2, Czyste Błota-11/9. 28.12 od godz. 8:00 do 16:00

Godziszewy 2, 4, 4B, 4c, 5, 6, 19a, od 20 do 24, od 26 do 29, 29A, 30, 30A, 32, 32K, 33, 33A, 33D, 33E, od 34 do 42, od 44 do 48, 50, 52, 53, 61B, 84A, 86, 108/24, 109/11, 109/13, 113/7, 20/3, 25/3, 26/4, 260/22, 260/25, 278/1, 278/2, 278/3, 280, 47/10, 47/2, 53/2, 54/10, 54/12, 54/11, DZ. 54/8 , Godziszewy-25/2 . 28.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat golubsko-dobrzyński

Elgiszewo 1, 2, 4, 37A, od 57 do 60, 62, 62A, 63, 64, 66, 76, 76A, 76b, od 78 do 87, 90, 91, 95, 96, 97A, od 98 do 101, 101A, 102, 102A, 102b, od 104 do 108, od 110 do 114, 116, 117, 139, 143, 144, 148, 149, od 151 do 159, 161, od 163 do 166, 174, 174E, od 176 do 180, 184, 185, 188, 189, 207, 210, 224, 103, 106/1, 106/12, 106/4, 107/10, 107/20, 108/3, 117/2, 128, 139, 153/1, 154/5, 154/6, 154/7, 160/8, 251/3, 498, 52, 73, 94/3, 99, dz. 251/7.

28.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat bydgoski

Karolewo, Kotomierz ul. Miodowa, Koronowska numery parzyste od 16 do 28, nieparzyste od 35 do 41, Długa numery nieparzyste od27 do 33, parzyste od 62 do 72A, Stronno ul. Koronowska numery nieparzyste od 1 do 13, parzyste 8, Wudzyn ul. Kościelna, Leśna, Kwiatowa, Żwirowa, Piaskowa, Kamienna, Kujawska, Stacyjna, Strażacka, Długa od numeru 1 do 35 oraz 37, Lipowa od 1 do 23, od 27 do 29D oraz 43, 45, 47, 50 (nie dotyczy firmy Optymex), i przyległe.

28.12 od godz. 8:00 do 12:30