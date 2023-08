Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 30.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat golubsko-dobrzyński

Paliwodzizna od 1 do 3, 3B, 4, 4/B, 4D, 5, 6, 40, 141/3, 143/10.

30.08 od godz. 8:30 do 14:00

powiat brodnicki

Mileszewy .

30.08 od godz. 8:30 do 14:00

Grudziądz

Nowa Wieś ulice Przy Lesie 1, od 3 do 7, 10, 12, 19, 154/34, 154/39, Świerkocińska 4, 51A, 53, od 55 do 57, 59, 107, 166/8 , 154/11, 154/19, 154/36, 154/44, 154/22, 154/42 (przy lesie 14), Świerkocin 1B, 164.

30.08 od godz. 8:00 do 11:00

powiat grudziądzki

Gołębiewko 20, 21.

30.08 od godz. 10:00 do 14:00

Czeczewo 26, Gołębiewo 1A, 3.

30.08 od godz. 10:00 do 14:00

powiat chełmiński

Lipienek od 62 do 64.

30.08 od godz. 11:00 do 14:30