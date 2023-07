Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 31.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Janówko 59.

31.07 od godz. 8:30 do 14:00

powiat grudziądzki

Radzyń Chełmiński ulica Tysiąclecia 2, 4, 6, 6A, 8.

31.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat radziejowski

Piotrków Kujawski ulice Mostowa 33, 35, Piotrków Kujawski-206/5 (GPO), Włocławska 65, od 67 do 73, od 76 do 79, od 83 do 85, 89, 90M, 90P, 1091/3, 1094/6, 1715/4, Piotrków Kuj1091/2 , Zatorze 6 , 1064/1, 1063/1, 1091/19, 1091/4, 1091/6.

31.07 od godz. 8:00 do 14:30

Kaczewo 3, od 9 do 14, 16, 17, Palczewo 21, 24, 29, 29A, 59, 60, 65, 67, 75, 80, 91, 1065/4, Palczewo-3/1 (GPO), Palczewo-59/1 (GPO), Zborowiec 5, 6, 8, 9, 11, 17, 113/1, Zborowiec-110/19 .

31.07 od godz. 8:00 do 14:30