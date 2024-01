Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 4.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Liciszewy od 4 do 6, 8, 11, 12, 12 B, 12A, 13, od 15 do 17, 20, 22, 60. 1.04 od godz. 8:30 do 12:00

Opoki 20, 22, 24A, od 25 do 29, 31, 32. 1.04 od godz. 10:00 do 14:00

Kijaszkówiec 16, 17, Liciszewy 50, 50A, od 53 do 55, 57, 57A, 58, 59.

1.04 od godz. 11:30 do 14:30

Pigża ulice Bajkowa , 84/25, Bliska 2, 8, 10, 86/40, Diamentowa 2, 4, 7, 10, Graniczna 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23, 27, .-85/59, Kosmiczna 1A, 1B, 1C, 2B, 3, 5, 7, 86/62, 86/61, Młodzieżowa 7, 7/A, 12D, 14, 18, 22, 31, 32, 149/15, 232, 234/3, 84/14, Poprzeczna 2, 4, 6, Szafirowa 9 5, 19, 20, .-85/44, 149/16, 158/1, 84/13, 84/23, 84/26, 84/28, 84/36, 84/42, 84/43, 85/39, 85/40, 85/41, 85/42, 85/47, 85/48, 85/81, 85/93, 86/10, 86/28, 86/4, DZ. 84/15, dz. 87/8.

1.04 od godz. 8:30 do 13:30

Kowrózek od 1 do 3, 5, od 7 do 9, 27, 16/11, 16/12, 16/16, 16/8, Różankowo ulice Bazaltowa 15, 16, 20, 271/9, Granitowa 3, 5, 9, 13, 17, Kamienna 24, 41, 43, 45, 45/2, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 258, Marmurowa 5, 9 , 265/3, 265/5, 271/13, 271/26, 271/30, 271/6, 339/17, dz. 265/28, Świerczyny 1, od 3 do 7, 10, 11, 13, 14, 16, 294/5, 310/2, 322, 322/3, 334/8, 336/2.

1.04 od godz. 8:30 do 13:30