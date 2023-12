Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 6.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 6.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w kujawsko-pomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat inowrocławski Grodztwo Pszeniczna Letnia 1

8.12 od godz. 7:30 do 15:00 Chełmce, Chełmiczki

7.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gocanowo zasilani ze stacji nr 5

7.12 od godz. 9:00 do 13:00 Janikowo Dworcowa Targowisko 11, 11a,

8.12 od godz. 8:00 do 14:00 Chełmce 127,126, i sąsiednie

8.12 od godz. 8:00 do 14:00 Kicko 1, 2, 3, 4, 5, i sąsiednie Tarnówko Kom-Rol, 3, 2, 4, 5, 6, 14, 14a, 15, 13, 12, 11, 16, 7, 8, 9, 10,

11.12 od godz. 9:00 do 14:00 Rojewice 13, 12, 11, 10, 10a, Glinki 11, 10, 9, 8,

11.12 od godz. 9:00 do 12:00 Chełmce 46, 46a, 45, 44,

12.12 od godz. 8:00 do 14:00

Inowrocław Dworcowa 82a, 82b,

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 Komaszyce 21, 20, 20a, 19, 18, 51, 11a, 22, 23, 23a, 34, 34a, 34b, 34c, 17, 14, 11, 15, i sąsiednie zgodnie z plakatami

12.12 od godz. 9:00 do 12:00 Tarkowo Górne Wiatrakowa 3, 9, 7, 13, 13a, 15, 17, 24, 25 zgodnie z plakatami

12.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Kwiatowa 4; Centralna 11, 13, 15, 17, 23, 10; Poziomkowa 2, 3, 4; Malinowa 1; Porzeczkowa 2a - 2g, dz. 97/28; Czereśniowa 2, 6, 8, dz. 97/44; Botaniczna 10, 12, 7, dz. 97/76.

7.12 od godz. 7:00 do 15:00 Nowa Wieś Wielka ulica Szeregowa

8.12 od godz. 8:00 do 12:00

Kobylarnia Prosta

11.12 od godz. 8:00 do 12:00 Stronno ul. Łabędzia działki nr 183/30 oraz 183/31, i przyległe.

11.12 od godz. 9:00 do 13:30 Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Chełmońskiego, Stwosza, Matejki, Kossaka, Bydgoska, Wyspiańskiego, Morawskiego, Rutkiewicz, Kukuczki, Styki, Teligi, Malczewskiego, Doby.

12.12 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Drzewna 2.

12.12 od godz. 8:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Jarużyn ul. Sołecka 36, 38, 42, 44.

12.12 od godz. 8:00 do 11:00 Strzelce Górne ul. Jaskółcza, Dzięciołowa, Gołębia, Kukułcza, Długa numery: 15, 16, 18, Strzelce Dolne numery: od 1 do 54, Włóki os. Chełmszczanka 3, Gądecz 12, 13 oraz od 21 do 33, i przyległe.

12.12 od godz. 8:30 do 13:30

Brak zasilania w miejscowości Łochowice ul. Zięby 4 - 8.

13.12 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowościach: Makowiska nr 21, 22, 23, 29, 24, 11, 12, 34; Otorowo 31; Wypaleniska 32, oraz stacje abonenckie: Makowiska 7 DROBEX nr 91550; Makowiska 8 nr 97820; Makowiska 9 DRODEX nr 97810; Makowiska 10 FRISCHKE nr 98510 i Makowiska 12 nr 98740.

13.12 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowościach: Rudy, Wypaleniska, Otorowo, Makowiska; Łążyn (odbiorcy zasilani ze stacji: Makowiska 4, Makowiska 13, Rudy)

14.12 od godz. 7:00 do 15:00 Nekla ul. Robiniowa (bez numeru 20, 22), i przyległe.

14.12 od godz. 9:00 do 13:30 Brak zasilania w miejscowości Jezierce.

15.12 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Nowowiejska.

19.12 od godz. 8:00 do 13:00

powiat żniński Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Ciemniki numery: od 20 do 30, 32, 41, Dubielno od 1 do 9 oraz 53, Taszewo 39, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

7.12 od godz. 7:30 do 17:30 Rogowo Bankowa, Plac Powstańców Wielkopolskich

7.12 od godz. 7:30 do 13:30 Władysławowo zasilani ze stacji numer 1,

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 Świątkowo, Kaczkowo, Uściskowo, Ustaszewo, Słębowo

8.12 od godz. 7:30 do 12:00 Gościeszynek 10, 11, 7, 4, 3, 5, 8,

8.12 od godz. 7:30 do 12:00

Wiewiórczyn 2, 3

8.12 od godz. 10:00 do 14:00 Bielawy 2, 3, 4, 5, 5a, 30, 29 ,28, 27, 26, 25, 23, 6

12.12 od godz. 7:30 do 13:30 Janowiec Wielkopolski Pałucka Bielawy

12.12 od godz. 7:30 do 12:00 Miniszewo 11, 12, 10, 8, 9, 6, 7, 13, 13a,

12.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Świecie ul. Królowej Bony, Chrobrego numery: 40, 42, 44, 65, 67, Sienkiewicza 22, 24, Kazimierza Wielkiego 8, 10, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

8.12 od godz. 7:30 do 11:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Morsk od numeru 11 do 19, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

8.12 od godz. 11:00 do 14:30 Gródek ul. Wrzosowa, Wędkarska (garaże) oraz hydrofornia, i przyległe.

11.12 od godz. 7:30 do 10:30 Świecie ul. Kolejowa 8, 25, i przyległe.

14.12 od godz. 8:00 do 15:30 Gródek ul. Wrzosowa, Wędkarska (garaże) oraz hydrofornia, i przyległe.

15.12 od godz. 12:00 do 16:00 powiat tucholski Cekcyn ul. Leśna numery: 3, 5, 7, i przyległe.

11.12 od godz. 8:00 do 14:30

Kruszka działki nr 538/33 oraz 538/34, i przyległe.

12.12 od godz. 9:30 do 13:00 Klonowo numery: 98, 98A, 99, i przyległe.

13.12 od godz. 8:30 do 14:00 Cekcynek ul. Hebanowa 26, i przyległe.

13.12 od godz. 8:30 do 12:00 Jeleńcz 40, i przyległe.

14.12 od godz. 8:30 do 14:00 powiat sępoleński Mała Cerkwica od numeru 1 do 67, i przyległe.

11.12 od godz. 8:30 do 13:30 Kamień Krajeński ul. Młyńska, Ogrodowa, Chojnicka numery: 1, 6, 8, 8A, Kolbego numery parzyste od 2 do 14, Mickiewicza 1, 3, 5, Plac Odrodzenia od 15 do 21, Główna 12 (poczta), i przyległe.

12.12 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Witunia dla ulic. Runowska od 1 do 18, Kwiatowa od 3 do 13 nieparzyste i nr 14 ze stacji transformatorowej Witunia 3 POM.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Piaseczno nr 6, 6a, 6b, 7, 7a, 11, 12, 20, 20a, 21, 22, 22a, 22b, 22c, 23, 31, 34, 35, 66a, 67, 69, 69a.

19.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Weronika 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9 ze stacji transformatorowej Piotrowo.

12.12 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Ślesin ulica Kolejowa 1, 3, 22, 24 ze stacji transformatorowej Ślesin 6.

13.12 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

