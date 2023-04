Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 7.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Karbowo ulica Jęczmienna 5, 7, 7A, 122/22.

4.07 od godz. 8:30 do 14:00

powiat chełmiński

Bieńkówka 37, Borówno 19, 20.

4.07 od godz. 9:00 do 14:00

Łęg, od nr 75 do nr 108

14.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat aleksandrowski

Romanowo 1, 8, 9, 9A, 10, 14, 15, 126, Żołnowo 41.

4.07 od godz. 8:30 do 14:30

Kolonia Święte 2, od 4 do 10, 13, 13/A, 18, 47/1, Kolonia Święte , Lewin 3, 6.

4.07 od godz. 8:30 do 14:30

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Wyczółkowskiego od nr 1 do nr 16, ul. Przerwy-Tetmajera od nr 1 do nr 25, ul. Danuty Siedzikówny "Inki" od nr 1 do nr 16, ul. Broniewskiego od nr 1 do nr 15,, ul. Modrzejewskiej

12.04 od godz. 11:00 do 13:00