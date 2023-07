Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 7.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (7.07 8:09) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat brodnicki

Mszano od 20 do 22, 22A, 23, 24, 24A, 24B, od 25 do 27, 27A, 28, 28C, od 29 do 31, od 33 do 36, 36A, od 37 do 46, 46A, 46B, 47A, 100/6, 119/3, 167/13.

7.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat wąbrzeski

Myśliwiec od 3 do 6, 6A, 9, 11, 12, 12A, 178/2, 187.

7.07 od godz. 8:00 do 18:00

powiat lipnowski

Łąkie ulice Główna 21, Łamana , Malownicza , 783/8, Miła 4, Niecała 2, 8, Okrężna 1 86, 102, 765/2.

7.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat toruński

Kuczwały ulica Klonowa 18 6, 17, od 19 do 21, 26, 30, 31, od 33 do 36, 151.

7.07 od godz. 8:00 do 16:00