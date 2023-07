Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 11.07

Otłoczyn ulice Brzozowa 1, 3, 5, Ciechocińska 12-18, 13, 15, Piaskowa 3, 10A, 350, Otłoczyn-350/1 (GPO), Otłoczyn-350/5 (GPO), Pocztowa 1, Szlak Bursztynowy 31, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 65, 87, 93, 312/6, Wiślana 1A 8, 8A, 9b, 11, 11A, 14, 19, od 23 do 25, 25A, 28, 36, 38, 39, 43, 169, 189/2, 204/4, 207/3, 349/4, 351/1, 70/6, dz. 192/5, dz. 202/2, DZ. 309/1, Otłoczyn-353 (GPO). 7.11 od godz. 8:30 do 13:00

Ostrowite od 54 do 56, 68, 69, 71, 72 B, 72 J, 72A, 72B, 72C, 72D, 72E, 72F, 72G, 72H, 72I, 72J, 477, 480, 482, 483, 489, 490, 491, 63/2, 70/2. 7.11 od godz. 8:00 do 12:00

Piaseczno, ul. Stołeczna, ul. Anny Jagiellonki, ul. Kopernika

12.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat świecki

Łazy, ul. Aleja Krakowska od numeru 189 do numeru 203, ul. Łączności od numeru 41 do numeru 49C i od numeru 56 do numeru 60

12.07 od godz. 10:00 do 14:00

powiat bydgoski

Wilcza Góra, ul. Baśniowa numery 12, 14, 16, 18

12.07 od godz. 11:00 do 15:00

powiat rypiński

Bobrowiec, ul. Mazowiecka, ul. Bobrowiecka, Kamionka, ul. Przy Stawie, ul. Przemysłowa, ul. Pod Dębami, ul. Lasek Sosnowy

13.07 od godz. 8:00 do 10:00

Bobrowiec, ul. Sowia, ul. Kormoranów, ul. Wilgi, ul. Bażancia, ul. Sójki, ul. Bukszpanowa, ul. Puszczyka, ul. Bobrowiecka

14.07 od godz. 10:00 do 14:00