Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 12.07

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Grudziądz

Turznice 5 I, 5D, 155/17, 155/4, 155/6.

7.12 od godz. 11:00 do 15:00

powiat radziejowski

Chalno od 2 do 5, 2/14, 2/30, 2/34, 4/2, 4/3, Chalno-2/18 (GPO), Chalno-2/29, Chalno-4/11.

7.12 od godz. 8:30 do 13:30

powiat lipnowski

Krojczyn 27, 54, od 57 do 64, 64B, 65, 66, 71, 73, 73A, od 74 do 86, od 88 do 92, 92A, 94, 95, 97, 98, 98A, 105/2, 106, 119/4, 87/3, 88, 93/1, Krojczyn-43/4.

7.12 od godz. 8:00 do 11:00

Skępe ulice Spółdzielcza 3, 8A, 16, 119, Warszawska 3.

7.12 od godz. 10:00 do 14:00

powiat rypiński

Szczawno 28.

7.12 od godz. 8:30 do 14:00

powiat toruński

Dobrzejewice 34, 44, 45, 49, 51, 51 A, 52, 52A, 54, 54A, od 55 do 61, 61/A, 62, 62A, 62B, 125, 194/4, 194/8 195/1, 200/1, 217/1, ul. Warszawska dz. 194/1, Głogowo ulice Długa 8, 12, 13, 17, 17A, 18, 20, od 23 do 26, 29, 31, 151/1, Warszawska 1, 6, 7, 9e, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31A, 31D, 33, 35, 65a, 302/2 4, 6A, 9A, 18, 20, 94, 94A, 151/5.

7.12 od godz. 8:30 do 13:30