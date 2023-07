Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 14.07

Klamry od 38 do 42, 42A, od 43 do 45, 45A, 46, 47, 50, 50B, 50D, 51, 52, 52a, 53, 53A, 54A, 55, 56, 56A, 57, 58, 58D, 58J, 58P, 59, 60/E, 90, 91, 0007-112/3, 0007-307/15 (GPO), 101/6, 101/9, 103/1, 103/2, 106/1, 110/3, 120/11, 121/3, 121/5, 123/8, 170/9, 189/3, 202/1, 307/16, 307/18, 307/7, 307/8, 310/1, 68/3, dz. 170/4. 14.07 od godz. 9:00 do 14:00

Elgiszewo 118, 120, 124, 5232/7, Leśno od 119 do 121, 599. 14.07 od godz. 8:30 do 13:30

Płomiany 78, 81, 82, od 86 do 88. 14.07 od godz. 8:30 do 14:00

Witoldowo od 35 do 40. 14.07 od godz. 8:30 do 13:30

Orzechowo , Ryńsk ulice Cisowa 3, 3A, 5, 7, 207/2, Jaszczurkowców od 1 do 8, 10, Mikołaja Ryńskiego 12, Młyńska 3, Strażacka 2, 4, 6, 8, Szkolna 3, 6 . 14.07 od godz. 8:30 do 14:00

Piaseczno, ul. Śląska nr 19, 20, 21, 22,, ul. Kochanowskiego od nr 1 do nr 12 18.07 od godz. 9:30 do 13:30

Piaseczno, ul. Pomorska od nr 21 do nr 44, ul. Kajki, ul. Morcinka, ul. Gałczyńskiego nr od 1 do 11, ul. Gojawiczyńskiej nr od 1 do 7A

19.07 od godz. 10:00 do 14:00

Piaseczno, ul. Tulipanów, ul. Konwalii, ul. Koralowa

20.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat włocławski

Marysin, ul. Aleja Krakowska 137, 139A, Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna, Wygoda Al. Krakowska od nr 83 do 131 nieparzyste (stacja benzynowa Cirkle),, Wygoda Nadrzeczna od nr 2 do nr 10

19.07 od godz. 9:00 do 13:00