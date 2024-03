Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 15.03

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Karbowo ulice Chryzantemowa od 3 do 7, 815/11, Fiołkowa 1, 5, 7, 449/2, Frezjowa 1, 3, 5, 8, od 11 do 14, 448/3, 449/19, 449/20, 451/13, Goździkowa 1, 3, 5, 6, 8, 10, Liliowa 1, 3, 5, 449/1, 449/2, Północna 29, 31, 39, 451/20, 451/21 .

15.03 od godz. 8:00 do 12:00

powiat golubsko-dobrzyński

Skępsk 1, 156/1, 156/3, 213/2, Słuchaj od 1 do 3, od 13 do 15, 157, 158/4.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00

Grudziądz

Wielkie Lniska 1A, 18, 24D, 24E, 25, 27, 28, (dz. 85/14), 0026-85/11, 37/13, 37/6, 44/4, 45/18, ---62 (GPO), ---69 (GPO), 85/12.

15.03 od godz. 8:30 do 14:00

powiat wąbrzeski

Książki ulice Krótka 1, 3, 5, 7, 9, ks. Kujawskiego 2, 8, 12, Osiedlowa od 1 do 5, 6A, od 7 do 9, 11, 13, Sportowa 1, 3, Szkolna 1, 2, od 4 do 18, 20, 21, 23, 24, 27, 277/3, Toruńska 1, od 4 do 6, od 9 do 11.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00