Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 20.07

Gdzie obecnie (20.07 1:07) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat aleksandrowski

Kujawka, Kwiatkowo.

20.07 od godz. 0:52 do 3:00

powiat radziejowski

Nowe Witowo, Pścininek, Pścinno, Witowo, Witowo-Kolonia.

20.07 od godz. 0:52 do 3:00

Bartłomiejowice, Bełszewo, Bełszewo-Kolonia, Jarantowice, Konary, Kościelna Wieś, Krotoszyn, Lekarzewice, Leonowo, Osięciny ulice Bema, Kilińskiego, Konopnickiej, Krótka, Ks. Matuszewskiego, Plac Bohaterów Powstania Warszawy, Plac Wolności, Rataja, Sikorskiego, Włocławska, Wojska Polskiego, Osięciny-Probostwo, Osięciny-Wieś, Pieńki Kościelskie, Pilichowo, Pułkownikowo, Samszyce, Witoldowo, Wola Skarbkowa, Zagaj, Zagajewice, Zblęg, Zielińsk.

20.07 od godz. 0:52 do 3:00

Płowce, Płowce Drugie, Płowce Pierwsze.

20.07 od godz. 0:52 do 3:00

powiat lipnowski

Rumunki Witkowskie, Szczepanki, Witkowo.

20.07 od godz. 0:31 do 2:45

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat golubsko-dobrzyński

Lisewo od 43 do 45, 47, 47A, 48, 48A, od 49 do 54, 54A, od 55 do 62, 180, Nowawieś 1A, 11, 13, 14, 219/2.

20.07 od godz. 10:30 do 14:30

powiat chełmiński

Jeleniec 10, 13, 14, 83, 90, 92, 519/3.

20.07 od godz. 9:00 do 13:00