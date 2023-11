Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.11

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim (21.11)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew kujawsko-pomorskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat włocławski Nowa Wieś 47A.

21.11 od godz. 8:00 do 10:00 Zosin 3, 5, 6, 8, 10, 10A, od 11 do 14, 16, 16A, od 17 do 20, 22, 23, 27, 1/5, 14/2, Zosin-58/3 (GPO).

21.11 od godz. 10:00 do 14:00 Rzadka Wola od 3 do 7, 29A, OŚW., Rzadka Wola-Parcele 29.

21.11 od godz. 9:00 do 13:30 Ruda, ul. Długa

23.11 od godz. 8:00 do 10:00 powiat radziejowski Nowa Wieś 47, 49, 50, 51 A, 52A, 54, 56, 59, Przewóz 45, 57, 63.

21.11 od godz. 8:00 do 10:00 Gradowo 4, 17, 19, 21, od 70 do 82, 3/1,15, Gradowo-209/2, Wójcin 42, 46, 48, od 51 do 53, dz. 437, Wójcin-334.

21.11 od godz. 8:00 do 11:00

Miłachówek 13A, 135, 146, 135/6, 142/8, 143/6, 149/6, 149/8, 150/11, 150/17, 150/20, 150/3, 153/10, 153/13, 153/15, 153/17, 153/19, 153/7, 154/1, 154/11, 154/22, 154/28, 154/7, 188/1, dz. 154/11, Miłachówek-135/9, Miłachówek-142/3 , Miłachówek-146/10 , Miłachówek-149/3 (GPO), Miłachówek-150/5 , Miłachówek-154/16 , Miłachówek-154/26 (GPO), Miłachówek-154/36 , Miłachówek-188/7 .

21.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat brodnicki Moczadła , 82/36, Podgórz ulica Orzechowa 37, 52, 62, 66 30D, 35N, 45/11, 45/22, 49/12, Szczuka , 49/20, 52/18, 52/19.

21.11 od godz. 13:00 do 17:00 Zbiczno ulica Okrężna 66 9, 9A, 10A, 28, 130, 157/5, 157/6, Żmijewko 28, 33/3, 34/5, 34/7.

21.11 od godz. 8:00 do 12:00 powiat wąbrzeski Dębowa Łąka od 115 do 119, 119A, 120, od 122 do 124, 321/1, 326.

21.11 od godz. 8:00 do 14:00

Grudziądz Zakurzewo 32, 33.

21.11 od godz. 8:30 do 13:00 Parski 8, 9, 9B, 13A, 13B, 0012-164/2 (GPO), 157/3.

21.11 od godz. 11:30 do 15:30 powiat chełmiński Grubno 36, 37, 45, 46, 132/5.

21.11 od godz. 8:30 do 13:30 powiat aleksandrowski Zosin 3, od 6 do 11, 11A, 11B, 11C, 11D, od 12 do 15.

21.11 od godz. 10:00 do 14:00 Kuczkowo 32, Sędzin od 62 do 64, 66, 67, 70, 72, 73, 78, Sędzin-134 (GPO), Sędzinek 1, 4, Sędzin-Kolonia , 91/3, Zarębowo od 2 do 9, 9A, od 10 do 12, 14, 15, 17, 18A, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29A, od 30 do 33, od 35 do 37, 41, 175/1, Zarębowo-132/1, Zarębowo-78/2 (GPO), Zrębowo-162/2.

21.11 od godz. 10:00 do 12:00

powiat rypiński Okonin 33, 34, 36, 37, 39, 41, 92/1.

21.11 od godz. 8:00 do 16:00 Starorypin Prywatny 45, 46, 73, 28/8, Starorypin Rządowy 47.

21.11 od godz. 8:00 do 10:30 Godziszewy , 95/8, Starorypin Prywatny 1, 122/3.

21.11 od godz. 11:00 do 13:30 powiat żniński Ruda 12, 12E, od 13 do 17, 32, 151/1, 151/16, 169/9, 178/2.

21.11 od godz. 10:00 do 14:00 Stara Wieś, ul. Nastrojowa numery 53, 55, 57, 59, 61

22.11 od godz. 9:00 do 13:00 powiat lipnowski Obóz 33, 34.

21.11 od godz. 8:30 do 12:30 Jasień 73, 74, 5/7, Julkowo od 1 do 12, 14, 16, 17, 19, 20, od 30 do 36, 38A, 39, 40, 42, 43, 178/3, 233/3, 80/7, Kamień Kmiecy od 1 do 11, od 13 do 16, 16A, 18, 19, od 21 do 25, od 29 do 33, 35, 36, 130/1, 132/2, 132/6, 141/1, Koziróg Leśny 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8A, od 10 do 12, 12B, od 13 do 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, od 34 do 37, 37A, od 38 do 40, 46, 55, 190/3, 190/5, 231/1, DZ. 156/6, DZ. 80 , Marianki , Tłuchowo ulica Lipnowska 8, 10, Wyczałkowo 1, 2, od 4 do 7, od 10 do 12, 14, 15, od 17 do 19, od 21 do 27, 102/9, 74/6.

21.11 od godz. 8:30 do 11:00

Julkowo 21, 23, 24, 27, Koziróg Leśny 24, Małomin 1, 2, 5, 6, 6A, 8, od 10 do 14, 17, 18, 20, od 23 do 29, Rumunki Jasieńskie 26, 31, Suminek 1, 2, od 5 do 7, 9, 26.

21.11 od godz. 8:30 do 12:30 powiat golubsko-dobrzyński Ciechanówek 10, Rembiocha 1, 1a, od 2 do 5, 5A, 6, 7, od 9 do 12, od 14 do 16, 18, od 20 do 23, 31, 33, 35, 43, 44, 318/3, 59.

21.11 od godz. 9:00 do 17:00 powiat toruński Stajenczynki ulice Akacjowa 6, Dębowa 1, 2, 9, 107/16, Długa 3, 11, 13A 2, 2C, 101/13, 101/14, 107/17, 107/2, 107/31, 107/36, 107/39, 107/41, 107/42.

21.11 od godz. 8:00 do 12:00 Zębowo od 112 do 115, 115A, 117, 106/1.

21.11 od godz. 8:00 do 15:00

Łążyn 117, od 123 do 126.

21.11 od godz. 8:30 do 13:30 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Paulina 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze stacji transformatorowej Paulina.

21.11 od godz. 7:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Kcynia dla ulic. Henryka Sienkiewicza 2, 4, 5, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Pałucka 6, 8, 9, Zofii Nałkowskiej 1, Os. Libelta 1, 3, Stefana Żeromskiego od 1 do 15, Bolesława Prosa 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22, Wisławy Szymborskiej od 1 do 14 ze stacji transformatorowej Kcynia Libelta 2.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat mogileński Wiecanowo 25, 24, 23, 32,

21.11 od godz. 7:00 do 11:00

Mirosławice 7, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 13, 16, 14, 15, 18, 4, 5,

21.11 od godz. 7:00 do 14:00

Chabsko Poziomkowa 18, 20, 7, 9, 26 i sąsiednie

21.11 od godz. 8:00 do 14:00 Przyjma, Huta Padniewska przerwa na czas podłączenia i odłaczenia agregatu

22.11 od godz. 6:00 do 16:00 Przyjma, Huta Padniewska przerwa na czas podłączenia i odłaczenia agregatu

24.11 od godz. 6:00 do 16:00 Dębno

22.11 od godz. 6:00 do 16:00 Dębno

24.11 od godz. 6:00 do 16:00 Mirosławiec

22.11 od godz. 7:30 do 14:00 Wieniec, Czaganiec

23.11 od godz. 6:00 do 17:00 Wola Kożuszkowa 44, 43, 73, 42, 76, 76a, 41, 40, 40a, 39, 38, 37, 63, 35, 36, 34, 31, 30, 29, 69, 32, 33,

23.11 od godz. 7:30 do 11:00 powiat inowrocławski Latkowo 34a, 38a, 4a, 4b, 4, 3, 3b, 3a, 5, 5a, 6, stacja paliw

21.11 od godz. 8:00 do 10:00

Niszczewice

21.11 od godz. 8:00 do 17:00 Kicko 3, 4,

22.11 od godz. 8:00 do 14:00 Inowrocław Szymborska od Górniczej do Wiśniowej parzyste Wiśniowa, Orzechowa, Brzoskwiniowa, Górnicza InterCars, Elita

22.11 od godz. 8:00 do 10:00 Złotniki Kujawskie Jęczmienna 35 Adar

23.11 od godz. 8:00 do 15:00 Przedbojewice 27, 29, 30 ,31, 32a, 32b, 32d, 35, 11, 12, 13, 15, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 21, 20,

23.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat bydgoski Borówno ul. Stawowa, Świerkowa, Sosnowa, Jaśminowa numery: 7, 9, Leśna 1, 5, Topolowa 1, i przyległe.

21.11 od godz. 8:00 do 16:30

Wudzynek ul. Boczna numery: od 1 do 4 oraz 8, Wudzyn ul. Długa 40A, Serock ul. Mostowa 8, 10, Brzeźno 57, 58, 59, i przyległe.

21.11 od godz. 13:00 do 15:30

Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Boczna 1, 3, 5; Brzozowa 5, dz. 65/47, 65/49, 65/50; Bydgoska 19, 20, 21, 22, 23, dz. 148/6, dz. 154/; Parkowa 1, 6; Sadownicza 7; Topolowa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, dz. 81; Wierzbowa 2, 4, 6, 8, dz. 150.

23.11 od godz. 8:00 do 10:30 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Kolonijna 44; Stawowa 4a.

24.11 od godz. 7:00 do 15:00 Olimpin przerwa na czas podłączenia i odłączenia agregatu

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 Nowa Wieś Wielka Bydgoska 39, 37, 35, 29, 27, 27a, 25, 23, 21, 19, Akacjowa, Klonowa Bukowa 1

24.11 od godz. 8:00 do 14:00 Nowe Dąbie KTK Łabiszyn, 33, 34, 498, 497,

24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylarnia Łąkowa, Bydgoska, Prosta, Leśna przerwa na czas podłączenia i odłączenia agregatu

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Janowo 1 - 21; 58, dz. 38, dz. 44, dz. 41/1, dz. 50/3, dz. 46/3.

27.11 od godz. 7:00 do 10:00 Brak zasilania w miejscowości Sicienko dla ulic. Ogrodowa 3, 5, 7, 7b, 9 , Bydgoska 10, 13, 15, 16, 17 ze stacji transformatorowej Sicienko 3.

27.11 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Gościeradz dla ulic. Szkolna 2, Bydgoska 3, 4, 6, 7, 9, 10, Sportowa 2 ze stacji transformatorowej Gościeradz 1.

28.11 od godz. 7:00 do 17:00

Kilkuminutowe braki zasilania w miejscowości Trzciniec ul. Sarnia, Łososiowa, Gminna, Łabędzia, Jemiołowa, Laskowa.

28.11 od godz. 8:00 do 13:00

powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Świecie ul. Chrobrego numery: od 5 do 37 oraz 41, 43, 45, 47, Królowej Jadwigi 5, 7, 9, Sulnówka 92A, 92B, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

24.11 od godz. 7:00 do 15:30 powiat tucholski W Tucholi wystąpią krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.11 od godz. 0:00 do 4:30 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Więcbork dla ulicy. Powstańców Wielkopolskich 1, 3, 4 ze stacji transformatorowej Więcbork Szpital 1.

28.11 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Zakrzewek nr 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 50 ze stacji transformatorowej Zakrzewek 2.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

