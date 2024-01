Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.01

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (23.01 21:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Wolice 55g, 55e, 53, 55, 99, 95, 75, 17, 17a, 17c, 102, 102d, 205d, 205b, 205c, 205, 190, 191, 102f, 199, 197, 77, 78, 79, 79a, 80, 81, 82, 93, 92, 16, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, cała Akacjowa aż do 38, 25.01 od godz. 8:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Urszulin 1, Brzózki 1 do 7 , Brzózki ulica Makowa ze stacji transformatorowej Brzózki 3. 31.01 od godz. 8:30 do 12:00

Brak zasilani w miejscowości Zamość dla adresów Zamość od numeru 1 do 6 ze stacji transformatorowej Zamość 3. 26.01 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Górki Zagajne od 18 do 35 ze stacji transformatorowej Górki Zagajne 1. 25.01 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Sipiory ulica Czterdzieska od 25 do 33 ze stacji transformatorowej Sipiory 1. 24.01 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Zamość dla ulic. Wierzbowa 2, 4, 6, 8, 8a, 9, 10, 12, 14, Sosnowa od 1 do 44a, Bukowa od 1 do 10, Klonowa od 1 do 9, Świerkowa od 2 do 6, Brzozowa od 1 do 12 ze stacji transformatorowej Zamość 5.

1.02 od godz. 7:00 do 15:00

powiat inowrocławski

Gniewkowo Słonecznikowa 1a, 1b, 1c, 1d i sasiednie

24.01 od godz. 8:00 do 14:00

Inowrocław Niepodległości 35b pawilon Decathlon,

24.01 od godz. 8:00 do 14:00

Cieślin 9, 7, 7a, 7b, 6, 5, 4, 2a,

24.01 od godz. 8:30 do 12:00

Balczewo 14c, 14a, 14k, i sąsiednie

25.01 od godz. 8:00 do 14:00

Jezuicka Struga 2, Jaszczółtowo 22, 20, 20a, 19, 13, 16, 15, 21, 21a, 21b, 14, 14a, 18, 17 zgodnie z plakatami

26.01 od godz. 8:00 do 12:00