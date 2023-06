Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.06

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat rypiński

Wąpielsk 5, 62, 62A, 63, 64, 64A, 66A, 66B.

23.06 od godz. 8:30 do 14:00

powiat włocławski

Kazanie 10, 12, 18, 20, 21, 37, 14/1, Kazanie-68/6 (GPO).

23.06 od godz. 8:00 do 11:00

Śmiłowice 71, 72A, 72B, 73/A, 73/B, 73A, 73B, 73C, od 74 do 76, 77/A, od 78 do 80, 80A, 81, 82, 84, 86, 86A, od 87 do 89, 89A, 90, 91, 91A, 92, 96, 97, OŚW., 131/7, 137/13, 137/21, 137/22, 191/1, 206/2.

23.06 od godz. 9:00 do 14:00

Kulin 42G, 42H, Zarzeczewo , 30/9.

23.06 od godz. 10:00 do 14:00

Kąty, ul. Puławska od nr 1 do nr 15 (dz nr 140/6),, ul. Willowa, ul. Akacjowa od nr 1 do nr 26, Mikówiec, ul. Willowa

26.06 od godz. 9:00 do 13:00