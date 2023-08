Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.08

Gdzie obecnie (24.08 7:07) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat lipnowski

Kolankowo.

od 23.08 godz. 16:48 do 24.08 godz. 8:45

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat golubsko-dobrzyński

Pusta Dąbrówka od 1 do 6, 6A, 7, 8, 8A, od 27 do 29, 30A, od 31 do 35.

24.08 od godz. 9:00 do 17:00

powiat grudziądzki

Okonin 29, 34, 35, 35A, od 37 do 39, 42, 48, od 50 do 53, od 55 do 59, 66, 69, 99, 100, 107, 108, 110, 111, 120, (dz. 43/2), 0010-70/2, 119, 133/8, 67/2, DZ 133/7.

24.08 od godz. 9:00 do 14:00

Nogat 1, 11, 12, 12A, od 13 do 15, 15B, 16, 17, 19, 20A, od 21 do 25, 28F, 29, 29 M, 29G1, 29H, 29X, od 31 do 33, od 35 do 38, od 40 do 42, 42A, 191, 2/10, 2/24, 2/32, 2/37, 2/38, 2/39, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 2/47, 2/63, 223/15, 223/17, 223/9, 234/20, 235/1, 62, Nowe Błonowo , 48/1.

24.08 od godz. 9:30 do 14:00