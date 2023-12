Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 28.12

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Czystebłota 1, 2, 5, 5 A, 7, 8, 8/A, 10, 11, od 14 do 17, od 23 do 25, 25A, 26, 30, 32, 12/1, 2/2, 21/7, 228/1, 228/2, 228/5, 24/1, 31/2, 41/1, 41/2, 42, 6/2, Czyste Błota-11/9. 28.12 od godz. 8:00 do 16:00

Godziszewy 2, 4, 4B, 4c, 5, 6, 19a, od 20 do 24, od 26 do 29, 29A, 30, 30A, 32, 32K, 33, 33A, 33D, 33E, od 34 do 42, od 44 do 48, 50, 52, 53, 61B, 84A, 86, 108/24, 109/11, 109/13, 113/7, 20/3, 25/3, 26/4, 260/22, 260/25, 278/1, 278/2, 278/3, 280, 47/10, 47/2, 53/2, 54/10, 54/12, 54/11, DZ. 54/8 , Godziszewy-25/2 .

28.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat golubsko-dobrzyński

Elgiszewo 1, 2, 4, 37A, od 57 do 60, 62, 62A, 63, 64, 66, 76, 76A, 76b, od 78 do 87, 90, 91, 95, 96, 97A, od 98 do 101, 101A, 102, 102A, 102b, od 104 do 108, od 110 do 114, 116, 117, 139, 143, 144, 148, 149, od 151 do 159, 161, od 163 do 166, 174, 174E, od 176 do 180, 184, 185, 188, 189, 207, 210, 224, 103, 106/1, 106/12, 106/4, 107/10, 107/20, 108/3, 117/2, 128, 139, 153/1, 154/5, 154/6, 154/7, 160/8, 251/3, 498, 52, 73, 94/3, 99, dz. 251/7.

28.12 od godz. 9:00 do 13:00