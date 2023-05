Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 30.05

Gdzie obecnie (30.05 14:08) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Grudziądz

Wałdowo Szlacheckie ulica Szkolna 1 44A, 51, 51B, 51C, od 53 do 55, 55A, 56, 57, 57A, 57B, od 58 do 61, 63, 64, 64A, 65, 87, 87A, 87D, 87K, 87Ł, 87M, 87P, 0024-72/52 (GPO), 0024-90/19 (GPO), 72/51, 90/9.

30.05 od godz. 13:00 do 17:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat włocławski

Kąty, ul. Księżycowa od nr 23 do nr 33 oraz od nr 56 do nr 76

1.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat rypiński

Bobrowiec, ul. Mazowiecka, ul. Jaśminowa, ul. Bukszpanowa, ul. Magiczna, ul. Bajeczna, ul. Jesienna, ul. Jeździecka, ul. Willowa, ul. Aksamitna

1.06 od godz. 9:00 do 13:00