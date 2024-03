Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 4.03

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (4.03 8:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Wielka Klonia od numeru 1 do 13, i przyległe. 4.03 od godz. 8:00 do 13:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Bielki 1, 2, 2b, 3, 4, 24, 25, 25A, 26, Dz. 59/1, Świerczyn 8, od 11 do 13, od 15 do 18, 18A, 19, od 21 do 24, od 27 do 29, od 33 do 37, od 41 do 44, 46, 48, 49, 57, 58, Świerczyn-120/4 , Świerczyn-152/2 .

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brodnicki

Kruszyny od 92 do 95, 101, 103.

3.04 od godz. 8:00 do 14:00

Lembarg 88, 92, 94, 96, 99, 101, 103, 470.

3.04 od godz. 8:00 do 14:00

Grudziądz

Mały Rudnik ulice Bratkowa 4, 21/23 (GPO), Makowa 2, 6, 9, 12, 14, 16, 18, Margaretkowa 4, 6, Tulipanowa 2, 5B, 5D, 8, 16, 27, 0009-6/7 (GPO) 2, 2B, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 6F, od 9 do 12, 13B, 14, 14 C, 39, 106, 109, 110, 0009-10/10 (GPO), 10/9, 17/15, 21/14, 21/3, 21/4, DZ. 7/4, Pieńki Królewskie ulice Brzozowa 6, Królewska 15, Morwowa 7, 9 5, 5A, 5B, 5C, 6, 6B, 7, 8A, 9A, od 11 do 13, 17, 45, 71, 60/10.

3.04 od godz. 8:00 do 10:30