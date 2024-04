Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 4.04

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (4.04 11:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Stolno od 69 do 71, 71b, 74, 83, 87, od 90 do 95, od 98 do 100, 125, 100/5, 138/4. 4.04 od godz. 11:00 do 15:30

Płowęż 14A, 16, od 18 do 20, 24, od 26 do 30, od 32 do 35, 111/2, 14, 42, dz. 8. 4.04 od godz. 8:30 do 14:30

Brzyszewo 28B, od 44 do 46, 46A, 47, 48, od 50 do 54, 54/A, 55, 56, 10/1. 4.04 od godz. 9:00 do 12:00

Bodzanowo , 93/1, Szczutkowo 29A, 30, 32, 33, 33A, 35, 36, 183, 172/50, 172/51, 172/56, 172/57, 172/59, 172/60, 172/61, 172/62, 172/63, 172/64, 172/66, 172/69, 172/70, 173/1, 173/13, 173/15, 173/16, 173/20, 173/22, 173/28, 173/3, 173/30, 173/32, 173/34, 173/35, 173/44, 173/46, 173/47, 173/48, 173/49, 173/51, 173/53, 173/54, 173/6, 183/13, 183/17, 183/18, 183/19, 183/2, 183/21, 183/4, 228/20, 228/28, 228/29, 74/5, 74/6, 95/27, DZ. 173/2, DZ. 173/7, DZ. 183/6, DZ. 228/44, Ząbin od 1 do 4, 7, 10, 15, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 24, 25, 20/2. 4.04 od godz. 9:00 do 12:00

Wiktorowo od 51 do 53, 56, 57, Wiktorowo-202/1 . 4.04 od godz. 8:00 do 15:00

Czaple 7, 8, 9A, od 10 do 21, 23, od 25 do 34, 36, 117/13, 117/18, 117/30, 117/36, 117/37, 131/1, 30, 83/2, Czaple Nowe 3, 6, 7, 11A, 14, 18, 117/1, 117/10, 117/23, 117/24, 117/25 (GPO), 117/28, 129/1, 129/4 (GPO), Gagowy Stare 24, Kanibród 7, Świerna 1, 4, od 7 do 15, 21, 22, 50, Wola Olszowa 4, od 6 do 13, 15, 17, 19, od 21 do 23, 25, 27, 47, 51/1, 61/2, Wola Olszowa-Parcele 9.

4.04 od godz. 9:00 do 12:00

powiat żniński

Rogówko od 1 do 3, 5, 6, 6A, od 7 do 12, od 15 do 19, od 21 do 23, od 25 do 29, 31, 234/3, 34, Rojewo .

4.04 od godz. 8:30 do 11:30

Wenecja

4.04 od godz. 7:30 do 15:00