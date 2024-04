Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 9.04

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (9.04 10:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Augustowo numery: od 14A do 14J oraz od 15A do 15E, i przyległe. 9.04 od godz. 8:00 do 13:30

Parlin numery: 32, 33, 40, 40A, od 42 do 43 oraz 45, i przyległe. 9.04 od godz. 7:00 do 13:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Podleśna od 10 do 12, 14, 16, od 18 do 21, 22C, 23, 24, 26, 26A, 27, 27B, od 28 do 30, 31A, 31B, 32, 32A, od 33 do 38, 38A, 39, 39A, 40, 53, 77, 77A, 77B, 77D, 78, BN, 17-103/2, 17-141/11, 17-141/2 (GPO), 17-141/21, 17-147/1, 17-262, 17-64, 17-66/1. 4.09 od godz. 8:30 do 14:00

Rudzk Duży od 1 do 5, 7, 21, 23, 24, od 26 do 28. 4.09 od godz. 8:00 do 13:00

Czernikowo ulice Leśna 1, Toruńska 1, Ograszka 1, Steklin od 1 do 4, 4B, od 5 do 11, 15, 16, 17a, 19, 19A, od 21 do 23, 25, 26, od 28 do 30, od 46 do 49, 51, 301, 51/1, DZ. 49/3, Steklinek 1, 71, 201/7, 71, Wygoda 5A, 6, 8, 28a, 31B, 34, 34B, 35/B, 35a, 37, 38, 38B, 39, 40, 7/5, Wygoda-4/2 (GPO). 4.09 od godz. 8:30 do 13:30

Nowy Ciechocinek 14, 14 I, 17 I, 19, 19A, 20, 20A, 20C, 21, 22, 22A, od 23 do 25, 26C, 26E, 26F, III, 59/11, 88/15, Nowy Ciechocinek -59/24 (GPO), Nowy Ciechocinek -88/17 (GPO). 4.09 od godz. 10:00 do 14:00

Bierzgłowo ulice Browarna 2, 6, Folwarczna 2, Gruntowa 1/c, 1A, 1D, 1F, 2A, 3, 4, 12/17, 12/18, Jasna 1, 2, ks. Z. Ziętarskiego od 2 do 6, 10, 11, 13, 15A, 17, 20, 28, 30, ks. Zygfryda Ziętarskiego 9, Odległa 2, św. Antoniego 2, Świętego Antoniego 5, 51/1, Topolowa 5, 7, 28, 78, Turystyczna 5, Wiatraczna 1, 2 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, od 13 do 15, od 19 do 21, 25, 32, 37, 39, 42, 47, 49, 52, 55, 34/7, 44/14, 92/17, Przeczno 1. 4.09 od godz. 8:00 do 17:00

Łążyn 68.

4.09 od godz. 8:00 do 11:00

Toporzysko ulica Kolejowa , 156/16 , 155/16.

4.09 od godz. 10:00 do 13:00

powiat lipnowski

Borek 1, 1A, 1B, 2A, 3A, 3D, 4, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 6B, 19, 20A.

4.09 od godz. 11:00 do 14:00

powiat golubsko-dobrzyński

Ostrowite 79, 80, 80B, 80C, 81, 82, 82A, 19/4, 37/4.

4.09 od godz. 8:30 do 13:30

Borek od 11 do 16, 116/1, Frydrychowo , Napole od 1 do 4, od 6 do 10, od 12 do 15, od 17 do 19, od 23 do 31, 31A, od 32 do 35, .-116/1, 67/13, 67/15.

4.09 od godz. 8:30 do 13:30

powiat włocławski

Zarzeczewo od 1 do 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, od 10 do 15, 159/2, 196.

4.09 od godz. 8:30 do 15:30