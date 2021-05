Gdzie oglądać żużel? PGE Ekstraliga: transmisja na żywo w telewizji. Żużel w TV i online. Plan transmisji 21-23 maja

O której godzinie mecz GKM Grudziądz - Unia Leszno. Gdzie transmisja na żywo?

W drugim meczu w Grudziądzu GKM podejmie Unię Leszno. Jeszcze niedawno gospodarze wydawali się pewniakiem do spadku, ale po zmianach w składzie drużyna zyskała nową energię. GKM urwał już trzy punkty kandydatom do play off, a jeśli pokona także mistrzów Polski, to zrobi ogromny krok w kierunku utrzymania. W wyjściowym składzie znowu Paweł Miesiąc, więc Krzysztof Kasprzak zapewne kolejny mecz obejrzy z parkingu.

Gdzie oglądać mecz Motor Lublin - Apator Toruń, transmisja w TV

Gdzie oglądać w telewizji mecz Motor Lublin - Apator Toruń? Transmisja na żywo w sobotę 15.05. w telewizji Eleven Sports o godz. 18.00 (studio przedmeczowe o godz. 17.30).