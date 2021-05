Gdzie oglądać żużel? PGE Ekstraliga: transmisja na żywo w telewizji. Żużel w TV i online. Plan transmisji 7-9 maja

Nikt nie stawia na grudziądzan w pojedynku z Unią. Na pewno szansę dostanie Roman Lchbaum, który wskoczył do podstawowego składu. Czy fatalnie jeźdżący ostatnio Krzysztof Kasprzak także? Wciąz blisko GKM jest Paweł Miesiąc. Jeśli szukać atutów GKM w meczu z Unią, to są to z pewnością młodzieżowcy. Denis Zieliński i Mateusz Bartkowiak powinni zgarnąć komplet punktów w bezpośredniej rywalizacji z rówiesnikami z Leszna. Ale czy to wystarczy do marzeń o niespodziance?

Gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz - Unia Leszno, transmisja w TV

Gdzie oglądać w telewizji mecz GKM Grudziądz - Unia Leszno? Transmisja na żywo w piątek 7.05. w telewizji Eleven Sports o godz. 20.30 (studio przedmeczowe o godz. 20.15).