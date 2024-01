O swoich drogowych bolączkach mieszkańcy mówili Maciejowi Glamowskiemu, prezydentowi Grudziądza, podczas otwartego spotkania poświęconego ulicom.

Stan grudziądzkich ulic był tematem pierwszego z cyklu tematycznych spotkań mieszkańców z Maciejem Glamowskim, prezydentem Grudziądza. Odbyło się ono we wtorek w marinie.

Problemy na Rządzu

Mieszkanka ul. Froelicha żaliła się na stan około 200-metrowego odcinka tej jezdni, który nie został wyłożony kostką. Jak mówiła doraźne naprawy niewiele dają. Maciej Glamowski przypomniał, że w sąsiedztwie miasto prowadzi duże inwestycje, które całkowicie zmienią układ drogowy w tej części os. Rządz, gdzie powstaje wiele domów. - Cały ten układ w ciągu dwóch najbliższych lat będzie zupełnie inny. Fakt jest taki, że nie zawsze infrastruktura drogowa nadąża za infrastrukturą mieszkaniową - mówił Glamowski. Na razie ten odcinek Froelicha nadal naprawiany będzie tylko doraźnie, a docelowo zostanie wykonany z kostki brukowej.

- Posiadamy dokumentację projektową na ul. Froelicha i chciemy ją zrobić w jednym etapie z ul. Sosnkowskiego - zapewniał Jarosław Murgała, wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich, wspierający prezydenta podczas spotkania. Jeden z mężczyzn pytał o ul. Kossaka, której fragment od strony os. Mniszek wyremontowało miasto, od strony Piask - gmina, a w środku, przy wjeździe na plażę „Delfin”, został dziurawy fragment. Jak odpowiedział Jarosław Murgała, część należąca do miasta jest przewidziana do remontu, ale terminu nie podał.

Mostek w Owczarkach trzeba wyremontować

Co z mostkiem na ul. Bluszczowej, który miał być remontowany, ale oferty w przetargu były horrendalnie wysokie i postępowanie unieważniono? Dyrektor Murgała odpowiedział, że zaplanowano tutaj bardzo szeroki zakres prac: modernizację całego skrzyżowania z ul. Paderewskiego z rozbudową sygnalizacji świetlnej, a także budową odcinków ul. Jaśminowej i Bluszczowej. Dużym kosztem będzie budowa tymczasowego mostku pieszo-rowerowego. - Ale nie możemy sobie pozwolić na to, że jak rozbierzemy stary obiekt to nie będzie zapewnionego dojścia do szkoły - mówił Murgała. I dodawał, że ZDM analizuje możliwości wprowadzenia korekt do projektu, które obniżą koszty realizacji, po czym przetarg zostanie powtórzony.

- To ważna inwestycja, bo związana z bezpieczeństwem dzieci chodzących do Szkoły Podstawowej nr 4, do przedszkola i żłobka - podkreślił prezydent Glamowski.

Trzeba zadbać o bezpieczeństwo dzieci

Inny problem związany z bezpieczeństwem dzieci zgłosiła jedna z pań. Apelowała o wzbudzaną sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez ul. Chełmińską, z którego korzystają uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej. - Jezdnia jest czteropasmowa i wielu kierowców mocniej wciska tutaj gaz - przyznał prezydent. Jak tłumaczył dyrektor Murgała ustawienie takiej sygnalizacji nie jest możliwe, bo miasto nie ma gdzie wybudować fundamenty pod maszt potrzebny, aby zwiesić sygnalizatory nad jezdnią, a z właścicielem gruntu, na którym można to zrobić, ZDM nie doszedł do porozumienia. - Z policją obserwujemy to miejsce i na pewno jakieś działania będziemy czynili żeby poprawić tam bezpieczeństwo - zapewniał Murgała.

Potrzebne remonty ulic w Mniszku

Jeden z mężczyzn apelował o remonty dróg gruntowych na os. Mniszek: Lubuskiej, Żuławskiej i Dobrzyńskiej, wyceniane łącznie na 2,5 mln zł. - Nie wydaje się to dużo, żeby choć jednej inwestycji nie zaplanować w bieżącym roku i rozpocząć, kiedy zakończy się remont Tatrzańskiej- mówił mężczyzna.

- Będziemy mieli to na uwadze. Ale trzeba podkreślić, że po wielu latach rozpoczęliśmy budowę dróg osiedlowych i Tatrzańska jest tego przykładem - mówił Glamowski. I przypominał, że także w Mniszku rozpocznie się inwestycja za 60 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu, w ramach której wyremontowane zostaną m.in. al. Sportowców oraz ul. Jeziorna. - Musimy dbać o zrównoważony rozwój w dzielnicach - podkreślał Glamowski. I mówił o konieczności remontów dróg m.in. w Owczarkach, Kuntersztynie...

Maciej Glamowski dodawał: - Potrzeby są gigantyczne, nieograniczone, a budżet jest ograniczony. Myślę, że w ostatnich latach zrobiliśmy gigantyczny krok do przodu. To pewnie za mało do oczekiwań. Ale idziemy konsekwentnie do przodu.

A co z rozbudową Trasy Średnicowej w Grudziądzu?

Pytano też o planowaną rozbudowę najstarszego odcinka Trasy Średnicowej. Miasto dwukrotnie się starało, ale nie dostało na to dofinansowania z Polskiego Ładu. To jedna ze strategicznych inwestycji planowanych w mieście. - Wierzę, że ruszą środki z KPO i je pozyskamy, bo nie wyobrażam sobie żeby średnicówka nie była rozbudowana - mówił Glamowski. - Parlamentarzyści, niezależnie od opcji politycznej, przyznają, że to priorytet. Na pewno będziemy o to lobbować, jest nowe światło w tunelu.

Deszczówka zalewa domy w okolicach ul. Gromady Grudziąż

O ulicę Gromady Grudziąż upomniał się jej mieszkaniec. - W tej sprawie przez 15 lat byliśmy w urzędzie 23 razy. Zawsze słyszeliśmy, że ulica będzie robiona, przydzielano na to pieniądze, a później je przekładano na coś innego - mówił mężczyzna. Podkreślał, że po każdej ulewie deszczówka zalewa domy i garaże na całym osiedlu.

- To nie jest drobna inwestycja, bo musi być połączona z budową układu kanalizacji deszczowej w całym kompleksie ulic oraz zbiornika retencyjnego - odpowiedział Maciej Glamowski. Projekt tej inwestycji właśnie powstaje i ma być gotowy w połowie roku. Realizować ją będą wspólnie ZDM oraz Wodociągi. Ale w etapach, bo koszty na pewno będą duże. Mieszkańcy upominali się także m.in. o remonty ulic Wąskiej, Solnej i innych zniszczonych podczas trwającego remontu ul. Kościuszki. - Będziemy to robili sukcesywnie - zapewniał Glamowski.

Kierowcy apelowali m.in. o przycięcie żywopłotów na skrzyżowaniu przy „Ocetixie”, bo zasłaniają one pieszych dochodzących do przejść dla pieszych.

Kolejne spotkania mieszkańców z prezydentem Grudziądza w cyklu "Porozmawiajmy o mieście" odbędą się w marinie:

6 lutego, o godzinie 18 - tematem będzie komunikacja miejska,

20 lutego - sport,

5 marca - kultura,

19 marca - zieleń miejska,

2 kwietnia - edukacja.

Zdjęcia ze spotkania mieszkańców z Maciejem Glamowskim, prezydentem Grudziądza na temat ulic zobacz w naszej galerii:

Wideo Czarnek: rząd Donalda Tuska nie respektuje zasad demokracji