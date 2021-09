Gdzie w Golubiu-Dobrzyniu zjeść smaczny, domowy obiad za mniej niż 20 zł?

Niektóre lokale proponują rozwiązania abonamentowe, np. w postaci zakupu karnetu na 30 obiadów. Tak wychodzi najtaniej - dwudaniowy obiad to 12,5 zł. Codziennie do wyboru są przynajmniej dwie zupy i dwa drugie dania. Co cieszy się największą popularnością? Zdecydowanie tradycyjne dania. Pierogi, ryby, kluchy, schabowe, karkówka, gołąbki, naleśniki, kartacze, plecak po wegiersku... - to tylko część z propozycji. Wiele z nich jest bardzo praco- i czasochłonna, więc w dniu pracującym trudno we własnym zakresie je przygotować. Co więcej abonament nie jest ograniczony czasowo, nie ma więc konieczności codziennego zamawiania posiłku. Z rozwiązania korzystają m.in. osoby samotne, ci, którzy nie przepadają za gotowaniem oraz ludzie, którzy długo pracują i nie chcą czekać do wieczora na gorący posiłek. Wiele dostaw jest więc do zakładów pracy.