Gedania - Zawisza Bydgoszcz w trzeciej lidze. Kryzys się pogłębia, gole w końcówce

Gedania - Zawisza Bydgoszcz 2:0 (0:0)

Bramki: Aleksander Łazarski (89), Bartosz Zalewski (90+2).

Zawisza: Oczkowski - Nowak, Maciejewski, Oczkowski, Sławek - Dahms (57. Serwach), Graczyk, Kona - Sanocki (77. Chachuła), Koziara, Sacharuk (77. Rugowski).

Przed tygodniem zawiszanie ulegli u siebie Świtowi Szczecin 0:1 i tracą do lidera aż 14 punktów, co oznacza, że praktycznie pożegnali się z marzeniami o awansie do II ligi. W Gdańsku chcieli się zrehabilitować za tą porażkę, ale nie było to łatwe, bo rywale mieli tyle samo punktów co bydgoszczanie.