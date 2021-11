Generał Władysław Sikorski wrócił do Parchaniu. W jego dworku prezentowana jest ciekawa wystawa biograficzna [zdjęcia]

Potwierdza to duża wystawa zdjęć, której wernisaż odbył się 6 listopada 2021 r. w odrestaurowanym, z myślą o przyszłym muzeum, dworku generała. Przygotowania do niej trwały dwa lata. Prowadzone były przez miejscowych społeczników oraz przez zespół historyków i ludzi sztuki pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Łaszkiewicza - profesora Instytutu Historii PAN w Toruniu, prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Inowrocławiu. Przeprowadzona kwerenda w blisko 10. krajach przyniosła tysiące ilustracji, z części których urządzono wystawę pt. "Bohater polskiej sprawy. Gen. Władysław Sikorski (1881-1943)". Patronuje jej marszałek województwa [b ]Piotr Całbecki. [/b]

Wystawa "Bohater polskiej sprawy. Gen. Władysław Sikorski (1881-1943)"

Tą wystawą generał znów wrócił do Parchania. Zdjęcia obrazują go od lat najmłodszych aż po spóźniony pogrzeb przywiezionych z Anglii szczątków na Wawelu. Wszystko to głównie na tle i w powiązaniu z wydarzeniami historycznymi, które wpłynęły na losy Polski i jego. W dworku w Parchaniu generał Władysław Sikorski wraz z rodziną spędził wiele lat swojego życia. Tutejszą resztówkę razem z dworem kupił jeszcze w 1923 roku. Przez kilkanaście lat, które przyszło tutaj spędzić rodzinie Sikorskich, bardzo związali się z tym miejscem. Tu generał pisał swoje książki, teksty polityczne, zarządzał gospodarstwem rolnym, przyjmował gości. To właśnie w tutejszym kościele parafialnym 30. września 1936 roku odbył się ślub córki Sikorskich Zofii z porucznikiem Stanisławem Leśniowskim