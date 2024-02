W Toruniu ma miejsce konferencja z udziałem organizatorów protestu rolników.

Protestujemy w imieniu wszystkich, także mieszkańców miast - mówił Mateusz Bartel, inny organizator protestu. - Wszyscy chcemy zdrowo jeść. Niestety, na nasz rynek dopuszczane są produkty z Ukrainy, które zawierają szkodliwe substancje, rakotwórcze. Tam nie ma zakazu stosowania środków chemicznych, które w Unii Europejskiej są zakazane od 20 lat. Produkty z Ukrainy to dla nas niezdrowa konkurencja. Takie same są cele rolników protestujących w innych państwach Unii Europejskiej, to protesty przeciw Wspólnej Polityce Rolnej. Unia Europejska naciska też, byśmy 4 procent swoich gospodarstw nie uprawiali, by leżały odłogiem. Gdzie jest w tym sens, jeśli mówi się o problemie głodu na świecie.

To tak jakby prezydent Torunia zarządził, że 4 procent firm w mieście ma zaprzestać działalności. Co by wtedy zrobili przedsiębiorcy? Oczywiście zaczęli by protestować, tak jak my teraz. Nie mamy wyjścia. Za chwilę nasze gospodarstwa stracą płynność finansową, będą na skraju bankructwa. Nie dostaliśmy dopłat bezpośrednich. Strajk jest oddolny, zwołany przez rolników indywidualnych, nie przez związki czy organizacje rolnicze. Dlatego jest taki efekt - podkreślał Tomasz Kałdonek, kolejny z protestujących rolników.